Crescere costa. Alle famiglie, strette tra affitti sempre più cari e stipendi che non sempre bastano. E al Comune, chiamato a garantire più servizi mentre aumentano le spese e Roma stringe i cordoni della borsa. Il bilancio 2027-2029 della Loggia nasce dentro questa contraddizione: Brescia cresce e attira sì abitanti e lavoro, ma anche nuovi bisogni.
La risposta della Giunta di Laura Castelletti è una scelta di continuità: tasse, tariffe e imposte «bloccate», qualità dei servizi confermata, investimenti che proseguono. Senza magie. E con una certezza: i dividendi A2A restano una colonna dei conti cittadini, non un tesoretto conservato in cassaforte.
Gli obiettivi
L’assessore Marco Garza mette le cifre sul tavolo: nel 2027 il Comune prevede di incassare circa 389 milioni per far funzionare la città. Una parte arriva dalle tasse, un’altra dai finanziamenti pubblici, il resto da dividendi, tariffe e altre entrate. L’Imu porterà 68,4 milioni, l’addizionale Irpef circa 31, la Tari circa 37. Nessun aumento delle aliquote: l’Irpef comunale resta allo 0,8%, con esenzione fino a 13mila euro di reddito. La spesa complessiva per il funzionamento dei servizi, comprese le somme messe da parte, sfiora i 396 milioni.
La città intanto cambia passo. I residenti hanno raggiunto quota 203mila; crescono i redditi e dunque anche le entrate fiscali, senza bisogno di alzare le tasse. Ma il benessere non si distribuisce per decreto. Garza richiama un aumento del 7,5% su base annua dei costi legati all’abitare, mentre l’inflazione rincara anche i servizi che la Loggia deve acquistare. Si aggiungono gli aumenti contrattuali dei dipendenti: per il personale sono previsti 87 milioni e un fondo da 500mila euro per il welfare aziendale. Tenere insieme tutto, senza chiedere altri soldi ai cittadini, diventa non solo un esercizio sempre più complicato, ma una linea politica.
La scelta dichiarata è difendere i servizi, soprattutto quelli rivolti a famiglie, bambini e anziani: ormai un bresciano su quattro ha più di 65 anni. I centri estivi dovranno avere 300 posti aggiuntivi entro il 2028 e 400 entro il 2029, mentre in alcune scuole dell’infanzia comunali si sperimenterà l’inglese con insegnanti madrelingua.
E poi la casa, il nodo che rischia di rendere la residenza in città una faccenda per pochi: la Loggia vuole coinvolgere Brescia Infrastrutture per accelerare il recupero degli alloggi pubblici sfitti. Case già esistenti (ma vuote) da rimettere a disposizione di chi ne ha bisogno, anche se un lavoro consistente andrebbe messo in campo anche per chi quelle case le abita già (il caso di via Lamberti, dove negli alloggi piove e i muri sono impregnati di muffa è solo un esempio).
Fattore dividendi
Sul bilancio si apre anche una partita politica e il primo bersaglio è Roma. Castelletti parla di «doppia penalizzazione»: dal Fondo di solidarietà, che distribuisce risorse tra i Comuni, Brescia riceve circa 12,2 milioni, pari a 60,94 euro per abitante. Una cifra timida, specie se raffrontata agli altri capoluoghi: è il dato più basso tra le città del Nord di dimensioni analoghe. In più, tagli e vincoli statali pesano per circa tre milioni. «Essere stati virtuosi nel passato non deve diventare uno svantaggio per i cittadini oggi», dice la sindaca. Il punto è semplice: meno soldi per scuole, assistenza e servizi proprio mentre aumentano le richieste. E Castelletti chiama in causa anche l’autonomia tanto evocata dal Governo.
Il secondo fronte è tutto bresciano. Castelletti respinge l’idea che i dividendi di A2A siano una cassaforte da aprire ogni volta che serve finanziare una nuova spesa: «Non è un tesoretto», avverte: quei soldi sono già utilizzati per pagare i servizi quotidiani e non si possono spendere due volte. Garza aggiunge che senza quei fondi, le scelte fiscali sarebbero state diverse (tradotto: ci si troverebbe di fronte al bivio tra tagliare i servizi o aumentarne i costi). Altro che soldi parcheggiati: A2A è una delle colonne che tengono in piedi il bilancio.
Opere e cantieri
Sul fronte degli investimenti, il programma tiene insieme grandi opere e interventi di quartiere. Ci sono il nuovo polo scolastico al Don Bosco, da oltre 11 milioni, la riqualificazione di piazza Mercato e di via San Faustino, i lavori a Santa Giulia e al Teatro Romano, gli impianti sportivi e le bonifiche. Proseguono anche gli interventi sulle piste ciclabili e quelli per proteggere la città dagli allagamenti: lavori meno vistosi di un’inaugurazione, ma sempre più necessari.
Il bilancio arriverà in Consiglio a dicembre. La Giunta rivendica di non aumentare le tasse, ma la vera prova sarà trasformare i conti in risposte visibili, dalla casa ai servizi. La crescita di una città, del resto, si misura anche da quante persone possono davvero permettersi di restarci.