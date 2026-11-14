«Più risorse a sanità e famiglie»: l’appello bresciano a Meloni

Una lettera aperta indirizzata direttamente alla premier Giorgia Meloni, per rivendicare la necessità di un’economia di pace. È quella firmata da una rete di realtà bresciane, unite in un coro che riverbera in tutta Italia già da mesi. I firmatari sono il Coordinamento Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale, Pax Cristi punto pace di Brescia, Movimento Nonviolento Brescia, Missione Oggi dei Padri Saveriani, OPAL-Osservatorio Permanente Armi Leggere, Il Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica e le Acli provinciali di Brescia.
Nel mirino finisce la Finanziaria, definita «un documento programmatico di finanza pubblica che, mentre indebita il Paese per le spese militari, non introduce una politica economica espansiva e non dà risposte ai problemi dei salari falcidiati dall’inflazione, della sanità in ginocchio senza medici e infermieri, dell’emergenza energetica e ambientale, della scuola senza risorse, con metà degli edifici scolastici non in regola con le norme di sicurezza, di un welfare sempre più ridotto a misure parziali e insufficienti».
La richiesta è di «cambiare rotta, finché siamo ancora in tempo, promuovendo e sostenendo una Legge di Bilancio orientata alla pace, al disarmo e al welfare, e non alle armi. Contro la guerra e il riarmo, si usi piuttosto la spesa pubblica per i diritti, l’ambiente, la sostenibilità, il lavoro, l’istruzione e la sanità come richiesto dalle tante piazze in questo periodo». A entrare nel merito delle motivazioni è Stefania Romano, presidente Acli Brescia.
«Riprendiamo a livello locale la campagna nazionale “Sbilanciamoci!”, vasta rete della società civile impegnata a promuovere un modello economico e sociale fondato su giustizia, uguaglianza, pace, ambiente e diritti»
Cosa c’entra la Manovra con la pace?
La Finanziaria prevede uno scostamento di bilancio di quasi 29 miliardi di euro in due anni, destinato per metà alle spese militari: più di 14 miliardi di euro per sistemi d’arma e missioni all’estero. Intanto la spesa per la sanità cala da anni in rapporto al Pil e quella per l’istruzione è ferma al 4% del Pil. Critichiamo una scelta di campo abbastanza chiara: l’economia di guerra è sempre più importante a fronte della riduzione del sostegno economico per sanità, istruzione e ambito sociale in un momento di crisi economica. A volte la differenza viene fatta anche con scelte economiche.
Il governo obietta che ridurre le spese militari non significa necessariamente poter aiutare i più deboli.
Quando le risorse sono limitate bisogna fare delle scelte chiare. Noi riteniamo che sia importante promuovere diverse modalità di comunicazione e far sapere al cittadino che esistono delle alternative.
Dal vostro osservatorio rilevate che le fragilità siano in aumento?
Il rapporto di Caritas uscito proprio oggi (ieri, ndr) evidenzia come la povertà sia ancora un problema forte che incide in maniera sempre più importante sulle fasce vulnerabili, sul diritto alla salute e sulla povertà alimentare. È un fenomeno che anche noi come Acli recepiamo dalle dichiarazione dei redditi. Ormai nelle famiglie spesso si fanno delle scelte e si decide spesso di rinunciare alle cure sanitarie. È un’emergenza strisciante
E a Brescia?
Tra le fasce popolari, che sono quelle che si rivolgono a noi, il trend è confermato. Ci troviamo in una situazione di debolezza ormai consolidata e in costante peggioramento. Brescia non è in emergenza ma presenta ugualmente questi tratti. E sul lungo periodo la povertà coinvolge fasce sempre più ampie.
Cosa la preoccupa di più?
Impressionano i dati sulla povertà alimentare, un indicatore che anche da Caritas viene messo in contrapposizione allo spreco alimentare.
Cosa chiedete al governo?
Il nostro appello è rivolto a chi ha l’ultima responsabilità politica: bisogna prendere in considerazione la necessità di aiutare le famiglie italiane. Anche Caritas nel suo rapporto fa riferimento alla pace sociale in rapporto alla legge di bilancio.