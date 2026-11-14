Giornale di Brescia
Abbonati
Politica
PoliticaGDB+

«Più risorse a sanità e famiglie»: l’appello bresciano a Meloni

Acli e altre sei realtà bresciane contestano le scelte della Manovra. La presidente Romano: «Le fragilità aumentano, sempre più famiglie rinunciano alle cure»
Antonio Borrelli

Antonio Borrelli

Giornalista

Stefania Romano, presidente Acli Brescia
Stefania Romano, presidente Acli Brescia

Una lettera aperta indirizzata direttamente alla premier Giorgia Meloni, per rivendicare la necessità di un’economia di pace. È quella firmata da una rete di realtà bresciane, unite in un coro che riverbera in tutta Italia già da mesi. I firmatari sono il Coordinamento Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale, Pax Cristi punto pace di Brescia, Movimento Nonviolento Brescia, Missione Oggi dei Padri Saveriani, OPAL-Osservatorio Permanente Armi Leggere, Il Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica e le Acli provinciali di Brescia.

Nel mirino finisce la Finanziaria, definita «un documento programmatico di finanza pubblica che, mentre indebita il Paese per le spese militari, non introduce una politica economica espansiva e non dà risposte ai problemi dei salari falcidiati dall’inflazione, della sanità in ginocchio senza medici e infermieri, dell’emergenza energetica e ambientale, della scuola senza risorse, con metà degli edifici scolastici non in regola con le norme di sicurezza, di un welfare sempre più ridotto a misure parziali e insufficienti».

La richiesta è di «cambiare rotta, finché siamo ancora in tempo, promuovendo e sostenendo una Legge di Bilancio orientata alla pace, al disarmo e al welfare, e non alle armi. Contro la guerra e il riarmo, si usi piuttosto la spesa pubblica per i diritti, l’ambiente, la sostenibilità, il lavoro, l’istruzione e la sanità come richiesto dalle tante piazze in questo periodo». A entrare nel merito delle motivazioni è Stefania Romano, presidente Acli Brescia.

«Riprendiamo a livello locale la campagna nazionale “Sbilanciamoci!”, vasta rete della società civile impegnata a promuovere un modello economico e sociale fondato su giustizia, uguaglianza, pace, ambiente e diritti»

Cosa c’entra la Manovra con la pace?

La Finanziaria prevede uno scostamento di bilancio di quasi 29 miliardi di euro in due anni, destinato per metà alle spese militari: più di 14 miliardi di euro per sistemi d’arma e missioni all’estero. Intanto la spesa per la sanità cala da anni in rapporto al Pil e quella per l’istruzione è ferma al 4% del Pil. Critichiamo una scelta di campo abbastanza chiara: l’economia di guerra è sempre più importante a fronte della riduzione del sostegno economico per sanità, istruzione e ambito sociale in un momento di crisi economica. A volte la differenza viene fatta anche con scelte economiche.

Il governo obietta che ridurre le spese militari non significa necessariamente poter aiutare i più deboli.

Quando le risorse sono limitate bisogna fare delle scelte chiare. Noi riteniamo che sia importante promuovere diverse modalità di comunicazione e far sapere al cittadino che esistono delle alternative.

Dal vostro osservatorio rilevate che le fragilità siano in aumento?

Il rapporto di Caritas uscito proprio oggi (ieri, ndr) evidenzia come la povertà sia ancora un problema forte che incide in maniera sempre più importante sulle fasce vulnerabili, sul diritto alla salute e sulla povertà alimentare. È un fenomeno che anche noi come Acli recepiamo dalle dichiarazione dei redditi. Ormai nelle famiglie spesso si fanno delle scelte e si decide spesso di rinunciare alle cure sanitarie. È un’emergenza strisciante

E a Brescia?

Tra le fasce popolari, che sono quelle che si rivolgono a noi, il trend è confermato. Ci troviamo in una situazione di debolezza ormai consolidata e in costante peggioramento. Brescia non è in emergenza ma presenta ugualmente questi tratti. E sul lungo periodo la povertà coinvolge fasce sempre più ampie.

Cosa la preoccupa di più?

Impressionano i dati sulla povertà alimentare, un indicatore che anche da Caritas viene messo in contrapposizione allo spreco alimentare.

Cosa chiedete al governo?

Il nostro appello è rivolto a chi ha l’ultima responsabilità politica: bisogna prendere in considerazione la necessità di aiutare le famiglie italiane. Anche Caritas nel suo rapporto fa riferimento alla pace sociale in rapporto alla legge di bilancio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Manovra 2027legge di BilancioAcli BresciaBrescia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Approfitta della promo e abbonati per un anno a soli 0,80€ a copia

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
"Manuale di Educazione Finanziaria""Manuale di Educazione Finanziaria"

Difendi i tuoi risparmi, conosci i tuoi diritti

OGNI SABATO IN EDICOLA