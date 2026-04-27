Brescia Capitale europea del verde, primo passo verso l’obiettivo

«Il dossier che abbiamo presentato questa volta – ha spiegato l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi, affiancata da Claudio Bresciani del settore Sostenibilità e dal team del Comune che ha elaborato le dettagliate schede necessarie alla candidatura – è stato più complesso, perché ogni scheda aveva domande più puntuali e specifiche. Per noi è stata un’occasione per fare il punto sul nostro presente, il passato ma anche sul futuro».

L'incontro in Loggia - © www.giornaledibrescia.it

Dall’aria all’acqua

Tra le sfide rientra il fatto che Brescia è collocata nel bacino padano con molto inquinamento, «ma per quanto riguarda l’aria – precisa Bianchi – siamo in costante miglioramento. Anche per il tema idrico la performance è positiva, con meno perdite e una buona depurazione a Verziano. Quanto a biodiversità oltre la metà del nostro territorio è verde; per i rifiuti il sistema attuale sarà implementato, mentre un aspetto sul quale l’Europa insiste molto è quello del rumore e ci stiamo muovendo anche per questo con barriere fonoassorbenti e bus non a gasolio».

Per la mitigazione ambientale l’obiettivo è di arrivare al 2030 con il 55% in meno di emissioni, e sull’adattamento climatico stiamo facendo i conti con un aumento delle notti tropicali (passate da 12 a 50 negli ultimi dieci anni) e delle giornate oltre i 30 gradi (da 34 a 77). Tra gli interventi menzionati rientrano anche la Caffaro e il tram.

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Calo del consumo idrico

Ma vediamo più nel dettaglio gli sforzi fatti dalla Loggia che saranno portati all’attenzione della Commissione Europea. Il dossier aria registra un -50% di giorni in cui sono stati superati i limiti di Pm10, sono stati adottati nuovi filtri al termovalorizzatore e sono state evitate 735.000 tonnellate di Co 2 l’anno.

Per quanto riguarda il tema acqua c’è stato un calo del 13% di consumo idrico totale; le perdite di rete sono scese dal 31,9% del 2017 al 20,3 % dello scorso anno, gli allacciamenti alla rete fognaria sono al 97,24% e oltre 300 sono le fontane pubbliche gratuite di acqua potabile.

Per l’aspetto Biodiversità si conta il 28,9% di copertura arborea urbana e l’82% dei residenti abita vicino al verde; la Loggia punta a piantare 100 alberi in ogni quartiere. In tema Rifiuti Brescia se la gioca per raccolta differenziata, passata dal 40% del 2015 al 68,4% del 2024; per il conferimento in discarica dello 0,09% dei rifiuti.

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Il rumore

Contro il rumore Brescia ha adottato bus senza gasolio, ha ridotto 10 decibel alla stazione metro Sanpolino con le barriere fonoassorbenti, in 28 scuole sono state adottate finestre acustiche; esistono nove chilometri di barriera verde in tangenziale e nel 2030 arriverà il tram.

In tema mitigazione se l’obiettivo del 2030 è la riduzione del 55% di emissioni, tra i dati positivi registrati rientra un -12% di consumo energetico dal 2010 al 2023; 599.200 tonnellate di CO2 evitate dal termoutilizzatore; le 44.850 luci a led, e i più di 60mila impianti fotovoltaici installati, l’83% di teleriscaldamento da rinnovabili.

Altro indicatore che sarà valutato è quello dell’adattamento al clima che negli ultimi 40 anni ha fatto registrare +2,5°C: Brescia ha predisposto il Piano verde e biodiversità e il Piano aria e clima (che peraltro rientrano tra le buone pratiche insieme a Tram T2 e la bonifica Sin Caffaro con una spesa di 23milioni di euro).