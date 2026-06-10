Il sogno ricorrente degli italiani? È ancora il tetto di proprietà

Il mattone continua a essere l’investimento per eccellenza per migliaia di italiani.
La casa di proprietà rappresenta, ancora oggi, un desiderio da avverare e un’operazione sicura per vedere concretizzati i propri risparmi. Un passaggio che chiama in causa altri step fondamentali per raggiungere questo ambizioso obiettivo, come per esempio la sottoscrizione del mutuo.
I dati recenti confermano che il Tasso Fisso è la scelta preferita dai futuri acquirenti di immobili, per ragioni di sicurezza. In questo contesto si inseriscono le proposte della BCC Agrobresciano, da anni riferimento per il territorio grazie a una pluralità di prodotti e servizi offerti alla comunità.
Acquistare casa, una spesa da rateizzare…
Il primo prodotto che risponde alle esigenze di chi intende comprare un immobile ma non possiede la liquidità necessaria è il Mutuo Casa * BCC Agrobresciano a tasso fisso a 20 anni, che può essere richiesto e acceso per l’acquisto di immobili a uso residenziale di classe energetica B o superiore, con un TAN al 2,80% e un TAEG al 3,30%.
Tra chi invece ha stipulato un mutuo a tasso fisso o variabile tra il 2022 e il 2023, anni in cui i tassi erano altissimi, si sta registrando un incremento delle surroghe **: anche in questo caso BCC Agrobresciano si dimostra al fianco delle persone, proponendo per questo prodotto un TAN del 2,9% e un TAEG del 3,3%, relativamente a immobili a uso residenziale per durata massima di 20 anni.
… e assicurare
C’è inoltre un terzo prodotto che rappresenta un punto di forza della banca: Casa Protetta ***, che risponde a un vulnus che caratterizza l’Italia, soprattutto se paragonata alle altre nazioni europee.
Nel Belpaese si assiste infatti al fenomeno del «protection gap», ossia la «sottoassicurazione cronica» come viene definito dagli esperti e dall'Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Questo significa che l'Italia spende pochissimo per proteggersi dai rischi non obbligatori: basti pensare che l’incidenza dei premi per il ramo Danni sul PIL è dell’1,9%, contro la media del 4,5% dei Paesi OCSE. In questo discorso non rientra l’RC auto obbligatoria, per cui per l’Ivass la chiave di lettura è che gli italiani tendono ad assicurarsi quasi esclusivamente quando sono obbligati dalla legge.
A suffragio di questa tesi, ecco i dati diffusi nei mesi scorsi dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese costruttrici: solo 7 abitazioni su 100 risultano assicurate per i danni di catastrofi naturali, nonostante la conformazione geomorfologica dell’Italia (e le modifiche a opera dell’uomo) la renda un territorio spesso teatro di alluvioni, terremoti, incendi, frane. Per esempio, rispetto alla polizza specifica di copertura danni in caso di alluvioni, meno del 25% delle abitazioni ha questo tipo di assicurazione, contro la quasi totalità registrata in Francia, Spagna e Belgio.
Per avere un quadro generale, basti pensare che in Italia sono presenti oltre 35 milioni di unità immobiliari e che, di questi, l’80% è a rischio idrogeologico.
L’assicurazione Casa Protetta *** di BCC Agrobresciano si rivolge a persone fisiche e giuridiche proprietarie, mutuatarie e locatarie di immobili residenziali.
La copertura presenta un ampio spettro e tutela in caso di danni da incendio e altri conseguenti ai beni, come danni a prodotti alimentari in frigoriferi e congelatori, e ancora danni d’acqua, tubi interrati, eventi atmosferici, ma anche danni da furto e rapina e agli impianti fotovoltaici e annessi, solo per citare alcuni casi. In particolare, si prevedono sconti in caso di edifici residenziali in classe energetica A1, A2, A3, A4 e B per incentivare uno sviluppo sempre più sostenibile.
Il tema culturale, anche in questo contesto, è assolutamente rilevante. La situazione sopra descritta è frutto, per gli addetti ai lavori, della convinzione diffusa che, in caso di danni, debba mettersi in moto il cosiddetto welfare statale, cioè l’intervento delle istituzioni dopo che si è verificata l’emergenza. Eppure, lo stesso Governo, insieme proprio all’Ivass, sta lavorando affinché ci sia un cambio di paradigma e ci si possa orientare verso forme di partenariato pubblico-privato.
A questo scenario culturale si somma un ulteriore elemento: meno di un italiano su sette comprende esattamente la differenza e il funzionamento di termini vitali come «premio», «franchigia» e «massimale», con un’alfabetizzazione assicurativa mediamente più bassa tra le donne e, soprattutto, tra gli under 35, rendendo queste fasce di cittadini particolarmente vulnerabili.
L’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria
Per questi motivi, la BCC Agrobresciano sostiene l’educazione finanziaria nelle scuole in collaborazione con le Fondazioni per l‘educazione finanziaria FEDUF e TERTIO MILLENIO per creare consapevolezza sui temi di alfabetizzazione economico-finanziaria e sulla parità di genere.
L’obiettivo è creare percorsi per generare economia di rispetto che garantisca competenza, consapevolezza condivisa e parità di genere, proprio a partire da quella economica.
Il sostegno al territorio di BCC Agrobresciano si traduce dunque sia in prodotti e servizi economico-finanziari sia in iniziative sociali e culturali, al fine di garantire alla Comunità una crescita responsabile, sostenibile e condivisa.
«Essere banca del territorio per noi significa garantire sostegno alla comunità – spiega Giuliano Pellegrini (nella foto), Direttore generale di BCC Agrobresciano – traducendo la responsabilità sociale sia in soluzioni concrete di natura economico-finanziaria sia in iniziative sviluppate in sinergia con le istituzioni e le associazioni, come i nostri progetti di educazione finanziaria pensati per favorire consapevolezza, già a partire dai più giovani. Non firmiamo solo contratti ma patti di fiducia grazie a un metodo di lavoro basato sull'ascolto attivo e sul confronto continuo».
Per maggiori informazioni sul catalogo prodotti BCC Agrobresciano: BCC Agrobresciano — Famiglie e Privati
* Disclaimer MUTUO CASA
Il mutuo è destinato a persone fisiche per l’acquisto di immobile ad uso residenziale in classe energetica B o superiore, per durate massime di 20 anni. L’importo del finanziamento non potrà superare l'80% del minore tra il valore dell'immobile accertato dal perito e il prezzo d'acquisto del bene e sarà garantito da ipoteca. Ai fini della concessione del finanziamento la parte mutuataria, l'eventuale parte datrice di ipoteca ed i loro aventi causa, sono obbligati ad assicurare ed a mantenere assicurati per un valore non inferiore a quello di stima della banca, contro i danni derivanti da incendio scoppio e caduta del fulmine, gli immobili assoggettati ad ipoteca per tutta la durata del contratto di mutuo. Offerta valida fino al 31/12/2026 salvo chiusura anticipata. L’accettazione del finanziamento è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio del richiedente.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua ed è calcolato, nel seguente esempio rappresentativo, come mutuo ipotecario di € 170.000,00 a 20 anni a tasso fisso, TAN 2,800%, TAEG 3,300% comprensivo di: sp. istruttoria pratica € 765,00, sp. perizia € 250,00 iva esclusa, assicurazione abitazione € 337,17 (ipotesi di costo annuo stimato per prezzi medi rappresentativi dell'esempio e con polizza distribuita da BCC Assicurazioni SpA, il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato), sp. incasso rata € 3,00 imposta sostitutiva € 425,00, tassa ipo. € 35,00 nr. rate 240, rata mensile € 929,12, importo totale del credito € 170.000,00 importo totale dovuto € 231.207,20.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali ed economiche e maggiori dettagli sui requisiti minimi della polizza assicurativa obbligatoria far riferimento alle “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai Consumatori” disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca (www.agrobresciano.it) alla sezione trasparenza bancaria, il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” verrà consegnato al cliente consumatore in Filiale prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. Per maggiori informazioni relative alla polizza il cliente può far riferimento ai Set Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca e della Compagnia (www.bccassicurazioni.com).
** Disclaimer SURROGA
Il mutuo è destinato a persone fisiche per la surroga (Mutuo Fondiario e MCD con Surrogazione ai sensi dell’art. 120-quater del Dlgs. n. 385 del 1° settembre 1993, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 7/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007 nonché degli art. 38 ss. del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) di finanziamento destinato all’acquisto di immobile ad uso residenziale per durata massima di 20 anni. L’importo del finanziamento non potrà superare l'80% del valore dell'immobile accertato dal perito e sarà garantito da ipoteca su immobili. Ai fini della concessione del finanziamento la parte mutuataria, l'eventuale parte datrice di ipoteca ed i loro aventi causa, sono obbligati ad assicurare ed a mantenere assicurati per un valore non inferiore a quello di stima della banca, contro i danni derivanti da incendio scoppio e caduta del fulmine, gli immobili assoggettati ad ipoteca per tutta la durata del contratto di mutuo. Offerta valida dal 01/07/2026 al 31/12/2026. L’accettazione del finanziamento è subordinata alla valutazione da parte della banca del merito creditizio del richiedente.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua ed è calcolato, nel seguente esempio rappresentativo, come mutuo ipotecario di € 170.000,00 a 20 anni a tasso fisso, TAN 2,900%, TAEG 3,282% comprensivo di: sp. istruttoria pratica e sp. perizia non previste per surroga, assicurazione abitazione € 337,17 (ipotesi di costo annuo stimato per prezzi medi rappresentativi dell'esempio e con polizza distribuita da Bcc Assicurazioni SpA, il cliente ha il diritto di mantenere la polizza già in essere o sceglierne un’altra sul mercato), sp. incasso rata € 0,00, imposta sostitutiva già assolta, tassa ipo. a carico banca, nr. rate 240, rata mensile € 934,56, importo totale del credito € 170.000,00, importo totale dovuto € 231.037,80.
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Per le condizioni contrattuali ed economiche e maggiori dettagli sui requisiti minimi della polizza assicurativa obbligatoria far riferimento alle “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai Consumatori” disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca (www.agrobresciano.it) alla sezione trasparenza bancaria, il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” verrà consegnato al cliente consumatore in Filiale prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. Per maggiori informazioni relative alla polizza il cliente può far riferimento ai Set Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca e della Compagnia (www.bccassicurazioni.com).
*** Disclaimer CASA PROTETTA
Scopri di più presso la tua filiale BCC Agrobresciano o al link: Casa Protetta
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