Avete mai visto una banconota da zero euro? Non serve per fare acquisti, naturalmente, eppure qualcuno è disposto a spendere parecchio per possederla. Non si tratta di uno scherzo, ma è successo proprio a Brescia quando, in occasione della prima edizione di Brixia Numifil, nel 2024, ne sono stati realizzati tremila esemplari commemorativi, con tanto di autorizzazione della Banca centrale europea. Un caso curioso ma tutt’altro che isolato, in un mondo in cui il valore degli oggetti non coincide necessariamente con la loro utilità. Francobolli che non affrancheranno mai una lettera, monete fuori corso, carte Pokémon, prime edizioni di vinili, vecchi computer e console: il collezionismo attraversa epoche, generazioni e interessi molto diversi. C'è chi cerca esemplari rari, chi vuole completare una serie, chi segue le quotazioni di mercato e chi trascorre anni (o una vita intera) alla ricerca di un singolo pezzo.
Attorno a queste passioni si è sviluppata anche nel bresciano una rete articolata di circoli storici, negozi specializzati, mercatini e fiere, con pubblici, regole e mercati differenti. Un circuito che va dalla filatelia e dalla numismatica tradizionali alle nuove forme di collezionismo legate alla cultura pop e al mondo dei videogiochi.
Dai francobolli alle capsule di spumante
Tra le realtà più longeve in città c'è il Circolo Filatelico Numismatico Bresciano, fondato nel 1924, che riunisce gli appassionati nella sede all’Antica Birreria Wührer, in viale della Bornata. Gli incontri si tengono ogni domenica mattina, dalle 9 alle 12, e il secondo giovedì del mese in orario serale. Il circolo mette a disposizione cataloghi e riviste specializzate, organizza occasioni di scambio e offre valutazioni gratuite di monete e francobolli. Il collezionismo tradizionale, del resto, richiede spesso una conoscenza approfondita della materia. Per le monete contano l'epoca di coniazione, la tiratura, le varianti e soprattutto lo stato di conservazione. Per i francobolli, invece, possono fare la differenza errori di stampa, dentellature, annulli postali e particolarità che soltanto un occhio esperto è in grado di riconoscere.
Il circuito bresciano comprende anche attività commerciali specializzate. In città, in via Ferramola, opera La Numismatica di Elena e Paolo Manfredini, mentre a Prevalle ha sede Numismatica Leonessa di Massimo Filisina, che tratta soprattutto monete italiane ed estere dal Seicento in poi, con particolare attenzione a Casa Savoia, Regno d'Italia e Stati preunitari. A Mazzano, invece, è attiva Numismatica Euromania di Angelo Fantoni, tra i promotori proprio di Brixia Numifil. La manifestazione, dopo il debutto del 2024 al Brixia Forum, è tornata anche quest'anno, il 18 e 19 settembre, al Palazzetto dello Sport di Roncadelle. Una mostra mercato dedicata a monete, francobolli, medaglie, cartoline, storia postale e libri, che mette in contatto commercianti professionisti, associazioni e collezionisti.
Ma, per chi non risiede a Brescia, il territorio conta anche altre realtà associative. A Palazzolo sull'Oglio è attivo dal 1959 il Circolo Filatelico Numismatico Palazzolese, con sede in via Roncaglie, mentre a Chiari il Circolo collezionisti Città di Chiari, fondato nel 2012, ha inaugurato nell'ottobre 2025 una nuova sede in via Faustino Facchetti. Qui gli interessi sono decisamente trasversali: accanto a monete, francobolli e banconote si raccolgono medaglie, giocattoli d'epoca, cartoline, santini e perfino capsule di spumante.
La seconda vita delle vecchie tecnologie
Un altro sconfinato universo è quello del collezionismo musicale. Nell'epoca delle piattaforme digitali, il vinile ha conservato (e in parte ritrovato) un pubblico di affezionatissimi. A Brescia lo dimostra la storica Fiera del disco di piazza Tebaldo Brusato, che anche nell'ultima edizione di ottobre ha richiamato espositori e appassionati, insieme a negozi specializzati come Pinto, Kandinsky e Pick Up Records. Per gli amanti del genere, il disco non è soltanto un supporto musicale, ma un oggetto da osservare, maneggiare, confrontare. Contano l'edizione, l'anno di stampa, la copertina, lo stato di conservazione. E soprattutto il piacere della ricerca: trovare proprio quell'album, magari in una particolare versione, che manca alla propria raccolta.
Lo stesso fascino esercitano le tecnologie superate. Al Centro Fiera di Montichiari, la Fiera dell'Elettronica ospita il Radiomercatino di Portobello, dedicato alle radio d'epoca, alla componentistica e alle rarità del settore. Apparecchi che un tempo rappresentavano il progresso tecnologico sono oggi oggetti da recuperare, studiare e, quando possibile, rimettere in funzione. E in tempi in cui persino la Commissione europea suggerisce di tenere in casa una radio a batterie, tra le dotazioni utili per affrontare le prime 72 ore di un'emergenza, fare un giro tra le bancarelle potrebbe rivelarsi meno anacronistico di quanto sembri.
Infine, ci sono i vecchi computer, le console e i videogiochi delle prime generazioni. Nel 2023 la mostra «Computer Stories», allestita nell'ex Cavallerizza di Brescia, aveva raccontato proprio questo patrimonio tecnologico attraverso una selezione di macchine che hanno segnato la storia dell'informatica. Oggetti rapidamente diventati obsoleti, ma oggi capaci di testimoniare una trasformazione epocale. Prima di sbarazzarsi di un vecchio Macintosh o di un cellulare dimenticato in un cassetto, dunque, potrebbe valere la pena verificarne modello, anno di produzione e stato di conservazione: alcuni esemplari, soprattutto quelli delle prime generazioni o particolarmente rari, possono avere un valore interessante sul mercato del collezionismo.
Dal retrogaming alle carte Pokémon: il fenomeno Gardacon
Il collezionismo contemporaneo, però, non si esaurisce nei mercatini dell'antiquariato e nelle raccolte tradizionali. È il caso di dire che generazione che vai, passione che trovi. E, infatti, negli ultimi anni si è sviluppato un importante circuito legato alla cultura pop, ai manga, ai videogiochi e alle carte collezionabili, con manifestazioni capaci di richiamare un pubblico molto ampio. Lo dimostra Gardacon, la fiera del fumetto, del videogioco e della cultura pop che si è recentemente conclusa (l'8 novembre) al Centro Fiera di Montichiari. Secondo il bilancio degli organizzatori, l'edizione autunnale ha registrato oltre 30mila presenze, con più di 250 espositori distribuiti su cinque padiglioni, sedici aree tematiche e sei palchi.
La componente commerciale rappresenta una parte importante della manifestazione. Accanto ai fumetti e ai manga si trovano action figure, modellini, gadget, carte da gioco e albi ricercati, con espositori specializzati nella compravendita di pezzi singoli e prodotti da collezione. Tra questi anche operatori del settore delle carte Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e One Piece, un mercato nel quale il valore dei singoli esemplari può dipendere da rarità, edizione e condizioni di conservazione. L'evento non è naturalmente una manifestazione dedicata esclusivamente al collezionismo (sebbene con il collezionismo abbia molto a che fare), ma comprende cosplay, spettacoli, incontri con fumettisti e ospiti del mondo televisivo e cinematografico. Quest'anno, tra gli altri, sono intervenuti Dominic Monaghan, interprete di Merry ne «Il Signore degli Anelli», e Darko Peric, conosciuto per «La casa di carta», accanto a Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Ma proprio la compresenza di mercato, gioco e cultura pop contribuisce a creare occasioni di incontro tra appassionati di generazioni diverse.
A Corte Franca la fiera delle carte collezionabili
Quanto sia articolato questo settore lo dimostra anche una manifestazione più specifica, che si è svolta nel Bresciano pochi mesi fa. Il 26 e 27 settembre la storica discoteca Number One di Corte Franca ha ospitato, infatti, la prima edizione di Card Expo Italia, una fiera interamente dedicata alle carte collezionabili, organizzata da Federic Operations e GomGomCards.
Oltre 120 gli espositori annunciati, con carte Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Magic, Dragon Ball, Naruto e altri giochi. Ma soprattutto un programma costruito intorno alle attività che alimentano questo mercato: compravendite, scambi, tornei, aste dal vivo e servizi di grading, la valutazione professionale delle condizioni di una carta, che può incidere sensibilmente sulla sua quotazione. Alla manifestazione era presente anche un'area dedicata agli scambi, con la possibilità per i visitatori di portare i propri raccoglitori, confrontare gli esemplari e trattare direttamente con altri appassionati e commercianti. Un formato diverso rispetto ai circoli tradizionali, che affianca al collezionismo la dimensione del gioco e un mercato sempre più specializzato, nel quale si acquistano tanto singole carte quanto confezioni ancora sigillate.
A completare la ricognizione c'è infine un'altra novità di questo novembre. Il 14 e 15, al Brixia Forum, la prima edizione di Wow Brixia ha ospitato «Collezionando Brixia», uno spazio dedicato a vinili, fumetti, figurine, carte, memorabilia e oggetti rari, con un’area riservata al cambio e allo scambio tra collezionisti.