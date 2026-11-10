Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Carte Pokémon sempre più nel mirino dei ladri: «Ormai sono come l’oro»

Parla il titolare di PokéNmore di Ospitaletto, colpito da un furto nei giorni scorsi: «I malviventi colpiscono i negozi, ma alcuni seguono anche i clienti perché le carte sono sinonimo di liquidità»
Lucia Lazzari
Alcune carte Pokémon
Alcune carte Pokémon

Carte come oro, se non più care. Alcune carte Pokémon rare e in perfette condizioni arrivano infatti a valere milioni di euro. Un mondo prezioso non solo per i collezionisti, ma anche per gli speculatori e i ladri. Non a caso i negozi specializzati sono sempre più presi di mira. PokéNmore di Ospitaletto, nella notte tra sabato e domenica, ha subito un furto di 40 carte dal valore di 25mila euro. Quattro uomini con il volto coperto sono arrivati a bordo di un’auto. Armati di due mazze hanno sfondato la vetrata con una trentina di colpi e sono poi fuggiti con il bottino. I ladri avevano però già tentato di entrare nel locale il 24 ottobre, senza riuscirci.

La situazione

«Pare che sia una banda specializzata in questi furti – spiega amareggiato il titolare Nicholas Mensi –. Colpiscono i negozi, ma so che alcuni ladri seguono direttamente i clienti, perché le carte oggi sono sinonimo di liquidità, un po’ come l’oro». Dal 2024 il mercato è cresciuto notevolmente anche grazie all’interessamento di alcuni influencer che parlando del valore di determinate carte contribuiscono ad aumentarne la richiesta e di conseguenza il prezzo.

«Tante persone si sono avvicinate a questo mondo durante il Covid – continua Mensi –. Il costo varia in base alla quantità delle carte stesse sul mercato e al numero dei collezionisti». Chi si approccia per un fine economico può però sviluppare una vera e propria ludopatia, dettata dal fatto che le box vanno scartate e non si conosce il valore contenuto all’interno.

«Questo aspetto – spiega il titolare – spinge i clienti a continuare ad acquistare nuove box, sperando di trovare prima o poi una carta rara che permetta di arricchirsi».

Dopo il furto

Dopo il furto subito Mensi ha sporto denuncia e aumentato i dispositivi di sicurezza all’interno del locale. «Resta l’amarezza per l’accaduto – conclude –. Non voglio mollare e ho intenzione di triplicare lo spazio espositivo aprendo a breve un negozio vicino a via Monsignor Rizzi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
carte Pokémonfurto carte Pokémon

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
"Manuale di Educazione Finanziaria""Manuale di Educazione Finanziaria"

Difendi i tuoi risparmi, conosci i tuoi diritti

Ogni sabato in edicola
SponsorizzatoFondazione Scuole Don Orione: il futuro di ragazze e ragazzi nelle materie SteamFondazione Scuole Don Orione: il futuro di ragazze e ragazzi nelle materie Steam

La scuola si apre al territorio: il 20 novembre arriva la Robotica Challenge, gara a squadre per costruire un robot, tra sperimentazione e divertimento

Rivista Biesse n°37Rivista Biesse n°37

In primo piano, la piazza "senza nome".

In edicola il nuovo numero