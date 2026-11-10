Carte Pokémon sempre più nel mirino dei ladri: «Ormai sono come l’oro»

Carte come oro, se non più care. Alcune carte Pokémon rare e in perfette condizioni arrivano infatti a valere milioni di euro. Un mondo prezioso non solo per i collezionisti, ma anche per gli speculatori e i ladri. Non a caso i negozi specializzati sono sempre più presi di mira. PokéNmore di Ospitaletto, nella notte tra sabato e domenica, ha subito un furto di 40 carte dal valore di 25mila euro. Quattro uomini con il volto coperto sono arrivati a bordo di un’auto. Armati di due mazze hanno sfondato la vetrata con una trentina di colpi e sono poi fuggiti con il bottino. I ladri avevano però già tentato di entrare nel locale il 24 ottobre, senza riuscirci.
La situazione
«Pare che sia una banda specializzata in questi furti – spiega amareggiato il titolare Nicholas Mensi –. Colpiscono i negozi, ma so che alcuni ladri seguono direttamente i clienti, perché le carte oggi sono sinonimo di liquidità, un po’ come l’oro». Dal 2024 il mercato è cresciuto notevolmente anche grazie all’interessamento di alcuni influencer che parlando del valore di determinate carte contribuiscono ad aumentarne la richiesta e di conseguenza il prezzo.
«Tante persone si sono avvicinate a questo mondo durante il Covid – continua Mensi –. Il costo varia in base alla quantità delle carte stesse sul mercato e al numero dei collezionisti». Chi si approccia per un fine economico può però sviluppare una vera e propria ludopatia, dettata dal fatto che le box vanno scartate e non si conosce il valore contenuto all’interno.
«Questo aspetto – spiega il titolare – spinge i clienti a continuare ad acquistare nuove box, sperando di trovare prima o poi una carta rara che permetta di arricchirsi».
Dopo il furto
Dopo il furto subito Mensi ha sporto denuncia e aumentato i dispositivi di sicurezza all’interno del locale. «Resta l’amarezza per l’accaduto – conclude –. Non voglio mollare e ho intenzione di triplicare lo spazio espositivo aprendo a breve un negozio vicino a via Monsignor Rizzi».