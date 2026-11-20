GWM (Great Wall Motor), uno dei principali gruppi automobilistici cinesi a livello internazionale, è presente a Brescia attraverso l'esperienza e la struttura della storica concessionaria Fioletti.
L'ingresso del marchio nel portafoglio dell'azienda rappresenta un altro passo nel percorso di crescita di una realtà che, da quasi quarant'anni, accompagna gli automobilisti del territorio e continua a investire per ampliare la propria offerta.
«Dopo quasi quarant’anni di storia, continuiamo a guardare avanti con la stessa determinazione, la stessa passione e la stessa voglia di crescere che ci hanno portato fin qui. Non si tratta semplicemente di aggiungere un marchio al nostro portafoglio, ma di cogliere un’importante opportunità, investire nel futuro e rafforzare ulteriormente il nostro ruolo sul territorio», commenta la titolare Graziella Peli.
GWM, fondato nel 1984 e oggi protagonista dell’industria automobilistica a livello internazionale, è leader nel mercato cinese dei Suv e dei pick-up, vanta una presenza commerciale in oltre 170 Paesi e territori e più di 1,3 milioni di veicoli venduti nel 2025.
Attualmente il Gruppo GWM articola la produzione in tredici moderni stabilimenti dislocati tra Cina, Thailandia e Brasile. Recentemente è stato siglato l’accordo per avviare la produzione in Bulgaria. L’avvio delle linee di produzione è fissato per il primo trimestre del 2027 con un potenziale produttivo fino a 50mila vetture l’anno.
Un ruolo centrale nella strategia è affidato al centro di ricerca e sviluppo di Monaco di Baviera, che contribuisce alla definizione dei prodotti fin dalle prime fasi di progettazione. GWM è dunque un gruppo industriale solido, strutturato e in continua espansione, che investe importanti risorse in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e guarda al mercato italiano con un patrimonio di competenze di primo piano.
Una gamma per esigenze diverse
Tra gli elementi di forza di Great Wall Motor c’è l’ampiezza della sua offerta, che comprende diverse soluzioni di motorizzazione, dal benzina tradizionale alle tecnologie ibride, ibride ricaricabili ed elettriche. Una gamma costantemente sviluppata, pensata per rispondere a esigenze di mobilità differenti e offrire agli automobilisti una scelta sempre più ampia, anche attraverso diverse motorizzazioni disponibili all’interno delle singole linee di prodotto.
Tra i modelli che caratterizzano la presenza del marchio da Fioletti figurano il Suv GWM H7 e la crossover Ora 5. Il primo si distingue per le dimensioni generose, con una lunghezza di 4,68 metri, e per le dotazioni tecnologiche dedicate al comfort e alla guida. La gamma comprende propulsori ibridi, versioni a benzina e soluzioni ibride ricaricabili, con differenti configurazioni di potenza e trazione.
Ora 5 interpreta invece il segmento dei Suv compatti con una carrozzeria lunga 4,47 metri e una proposta che comprende anche la motorizzazione full hybrid da 223 cavalli. Due modelli differenti per caratteristiche e impostazione, che testimoniano la varietà dell'offerta del costruttore cinese.
La presenza di GWM nel portafoglio Fioletti si inserisce inoltre in una fase di espansione del marchio sul mercato europeo. Il gruppo ha annunciato un programma di sviluppo che prevede l'introduzione di almeno dieci nuovi modelli o derivati nei prossimi due anni, affiancato dal potenziamento della rete commerciale e di assistenza.
La scelta di Fioletti
Per la concessionaria bresciana, l'accordo con Great Wall Motor si inserisce in una storia aziendale costruita sulla capacità di seguire l'evoluzione del mercato automobilistico, mantenendo un rapporto diretto con il territorio e con la propria clientela. L'ampliamento dei marchi rappresentati permette di affiancare alla tradizione nuove proposte, in un settore nel quale tecnologie, motorizzazioni e abitudini di guida stanno cambiando rapidamente.
«Inserire nella nostra azienda il marchio GWM rappresenta un’importante opportunità di crescita. È una decisione che racconta la nostra capacità di evolverci, di riconoscere le migliori opportunità che si prospettano sul mercato internazionale e di affrontare nuove sfide con ambizione e coraggio, senza mai perdere di vista ciò che ci contraddistingue da sempre: la fiducia, la professionalità e l’attenzione alle persone. La nostra storia continua e le strade da percorrere insieme diventano ancora di più», conclude Graziella Peli.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.fordfioletti.it