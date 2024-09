Pezzi pregiati e rarità per la prima edizione di Brixia numifil

Cento espositori, pezzi pregiati e rarità, tanti appassionati e una banconota a tiratura limitata per celebrare l’evento. È solo alla prima edizione la «Brixia numifil», fiera di filatelia e numismatica ospitata ieri e oggi fino alle 16 al Brixia forum, ma le premesse perché possa affermarsi come un appuntamento di rilievo per gli appassionati ci sono. «Brescia doveva avere un’esposizione che valorizzasse la città dedicata a questo tipo di collezionismo – spiega l’organizzatore Angelo Fantoni – . Brescia, Bergamo e la Lombardia in generale sono zone dove il collezionismo è molto vivo».

Il giudizio sulla prima edizione è positivo: «Finora è un successo – dice –, per la prima edizione cento tavoli sono già tanti e alcuni vengono anche dall’estero». Per l’occasione è stata stampata una banconota speciale da zero euro dedicata alla città di Brescia, autorizzata dalla Banca centrale europea, in vendita alla fiera in tiratura limitata di 3000 esemplari.

Tra i banchi

Molti i pezzi di valore tra i banchi della mostra mercato, dove fanno bella mostra di sé francobolli e monete storiche, cartoline d’epoca, medaglie e libri antichi. Al tavolo di Rolando Mirko Bordin, importante numismatico bresciano, c’è ad esempio la più antica moneta bresciana, il «Denaro scodellato»: «È una moneta di epoca comunale, quando Brescia aveva il diritto di battere moneta. Risale circa al 1180», spiega, aggiungendo un apprezzamento per la manifestazione: «Era ora avere una fiera così a Brescia». Ma non mancano le rarità filateliche, come il celebre francobollo «Gronchi rosa» o i ricercatissimi (e costosissimi) francobolli delle colonie italiane del Ventennio, il cui costo sfiora i 2000 euro.

Non bisogna però farsi ingannare dalle apparenze, anche il mercato filatelico e numismatico è cambiato: «La situazione non è più quella degli anni d’oro – spiega il presidente dell’Associazione nazionale professionisti filatelici Sebastiano Cilio –, molti grossi collezionisti sono morti o hanno venduto e manca il ricambio generazionale perché i giovani che se ne interessano sono sempre meno: così c’è stata l’immissione sul mercato di molti pezzi e collezioni importanti che hanno fatto abbassare i prezzi. Al Brixia numifil auguriamo però grande fortuna», aggiunge.

Un augurio e una speranza condivisa anche dal vicepresidente del Circolo filatelico nusmismatico bresciano Francesco Salvi: «Fatica ad esserci ricambio – dice –, siamo però soddisfatti di questa fiera, speriamo possa tornare la passione». Il Circolo bresciano, tra le altre cose, compie quest’anno cent’anni, che festeggerà con una mostra nelle sale di palazzo Facchi in corso Matteotti dal 17 al 24 ottobre.