I piccoli musei bresciani che (forse) non sapevate esistessero: la guida

Sono piccoli e distribuiti in lungo e in largo soprattutto in provincia, sono poco conosciuti ma custodiscono tesori legati alle tradizioni e al territorio che raccontato chi siamo. Sono i piccoli musei nati per custodire capolavori e altri che esistono perché qualcuno, a un certo punto, ha deciso che un pezzo di storia non poteva andare perduto.
Sono moltissimi e racchiuderli in un’unica guida non è possibile. Ne abbiamo scelti alcuni, sparsi dalla città alle valli, dalla Bassa ai due laghi, con l’obiettivo di costruire più che una classifica, una mappa per storie.
Dal minerale all'arma: la filiera del ferro
Per capire perché Brescia sia diventata una delle province più industrializzate d'Italia si può cominciaredalla montagna. La Valtrompia permette infatti di seguire quasi tappa dopo tappa il viaggio del ferro dall'estrazione alla lavorazione.
Miniera Marzoli – Pezzaze
Il viaggio parte su un trenino e prosegue nelle gallerie in cui si estraeva il minerale. La miniera è rimasta in attività fino al 1972 e oggi la visita comprende anche il museo dedicato al mondo dei minatori. Nel 2026 il percorso è stato ampliato con una nuova galleria.
Per completare il racconto dell’attività mineraria si può raggiungere anche il complesso di Sant’Aloisio a Collio, dove restano gli impianti utilizzati per il trattamento del minerale dopo l’estrazione.
Museo Il Forno – Tavernole sul Mella
Il passaggio successivo è la fusione. Il museo conserva un grande forno fusorio e permette di capire come il minerale estratto dalle montagne diventasse materiale da lavorare.
Museo I Magli – Sarezzo
Qui entra in gioco l'acqua: è la sua forza a mettere in movimento i magli utilizzati per battere e lavorare il metallo. Le dimostrazioni dei macchinari vanno concordate.
Museo delle Armi e della Tradizione Armiera – Gardone Valtrompia
Il viaggio arriva al prodotto che più di ogni altro ha legato Gardone alla lavorazione del ferro. Il museo racconta tecniche, strumenti e saperi della tradizione armiera locale.
Museo del Ferro Lodovico Giordani – Brescia
La filiera arriva infine in città. Nel quartiere di San Bartolomeo un'antica fucina conserva una ruota idraulica e uno degli ultimi frammenti del paesaggio di canali, magli e officine che per secoli caratterizzò Brescia.
L'acqua che mette in moto le cose
Mulino Museo – Bienno
La ruota mette in movimento le macine e restituisce l'immagine di un'economia nella quale la corrente dei torrenti era energia prima ancora che esistesse l'elettricità. La possibilità di assistere alla molitura va verificata al momento della visita.
Museo dell'Energia Idroelettrica – Cedegolo
Qualche chilometro più a nord la stessa storia compie un salto di secoli. Il museo del musil occupa una centrale costruita nel 1910: turbine, macchinari e lo stesso edificio raccontano come l'acqua delle montagne sia diventata energia.
Dalla carta al libro
Una piccola filiera bresciana che comincia dall'acqua e finisce dentro un libro.
Museo della Carta – Toscolano Maderno
Nell'antica cartiera di Maina Inferiore si può seguire il processo che trasformava stracci e acqua in fogli. È il punto di partenza di una storia produttiva documentata nella Valle delle Cartiere da secoli. Qui il nostro viaggio nel Museo della Carta.
Museo degli Stampatori «da Sabbio» – Sabbio Chiese
Da un piccolo paese della Valsabbia partirono famiglie di stampatori destinate a diventare protagoniste dell'editoria del Cinquecento, soprattutto a Venezia. Il museo ricostruisce questa storia poco conosciuta e il legame tra Sabbio e il mondo del libro.
Il Segno Tipografico – Artogne
Il Museo della Stampa Lodovico Pavoni conserva caratteri, torchi e macchine tipografiche. Dopo la carta e gli stampatori, è l'ultima tappa della filiera: il momento in cui sul foglio arrivano caratteri e inchiostro.
Dove comincia la storia
Per trovare le tracce più antiche bisogna invece spostarsi verso il Garda e la Valsabbia. Qui due musei permettono di risalire a migliaia di anni prima della Brescia delle fabbriche, delle miniere e dei campi coltivati.
Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti – Desenzano del Garda
Il museo racconta la preistoria del basso Garda e conserva reperti provenienti dagli insediamenti palafitticoli della zona. Il pezzo più celebre è l'aratro del Lavagnone, un eccezionale reperto ligneo dell'età del Bronzo rinvenuto nell'area archeologica alle porte di Desenzano.
MAVS – Museo Archeologico della Valle Sabbia – Gavardo
La storia della Valsabbia e del Garda occidentale viene ricostruita attraverso i reperti provenienti dal territorio, dalle testimonianze più antiche fino alle epoche storiche. Un nucleo particolarmente importante riguarda il Lucone di Polpenazze, uno dei siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino riconosciuti dall'Unesco.
Abitare la montagna
Per capire che cosa significasse vivere nelle montagne bresciane prima delle trasformazioni del Novecento bisogna invece entrare nelle case e osservare gli oggetti più ordinari.
'L Zuf – Vione
Il museo etnografico dell'Alta Valle Camonica raccoglie oggetti della vita quotidiana e del lavoro provenienti dalle frazioni di Vione. Stanze, utensili e mestieri ricompongono una quotidianità scomparsa. Le visite sono guidate e su prenotazione.
Museo etnografico – Cerveno
La raccolta conserva ambienti, strumenti e testimonianze della vita e dei mestieri della comunità camuna. Anche qui il valore non sta tanto nel singolo oggetto quanto nell'insieme: utensili che un tempo erano ordinari diventano le tracce materiali di un modo di abitare, lavorare e organizzare la vita familiare ormai scomparso.
Museo Etnografico della Valvestino – Cima Rest, Magasa
Qui anche l'edificio fa parte del racconto. Il museo è inserito nel paesaggio dei caratteristici fienili di Cima Rest, con i loro tetti in paglia di frumento: non soltanto una raccolta di oggetti, dunque, ma la possibilità di entrare materialmente in una forma tradizionale dell'abitare e del lavorare in montagna. Le aperture sono stagionali.
Museo del Latte – Valvestino
Un vecchio caseificio turnario racconta non soltanto come si lavorava il latte, ma anche come una comunità organizzava il lavoro: le famiglie conferivano la materia prima che veniva trasformata a turno. Anche in questo caso la visita va verificata prima di partire.
La civiltà contadina della pianura
Dalle montagne alla Bassa cambiano paesaggio e mestieri, ma resta la stessa necessità di salvare gli oggetti che il cambiamento economico aveva reso improvvisamente inutili.
Museo della Civiltà Contadina Dino Gregorio – Mairano
Aratri, carri, utensili domestici e attrezzi agricoli: migliaia di oggetti raccolti quando la trasformazione dell'agricoltura li stava facendo scomparire. È forse il senso più immediato di questi piccoli musei: conservare ciò che nessuno, mentre lo usava ogni giorno, avrebbe mai pensato di mettere in una teca.
Museo Giacomo Bergomi – Montichiari
Una grande raccolta dedicata al mondo agricolo e alla cultura popolare bresciana e padana. Attrezzi, oggetti domestici e testimonianze dei mestieri ricostruiscono il ciclo dell'anno e della vita contadina, dando forma museale alla collezione costruita da Giacomo Bergomi in decenni di ricerca.
La storia del vino tra gli attrezzi
Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro – Capriolo
Attrezzi, botti, torchi e strumenti raccontano il cambiamento della viticoltura e della vita rurale in Franciacorta. La particolarità è che il museo convive con un'azienda ancora produttiva: ciò che nelle sale è diventato memoria, pochi metri più in là continua a essere un'attività economica.
Prima dei turisti: reti e pescatori
Museo della Rete – Monte Isola
Il museo nasce accanto a un'attività produttiva ancora esistente e racconta un mestiere che sull'isola ha coinvolto generazioni, soprattutto di donne. Le reti prodotte a Monte Isola non erano destinate soltanto alla pesca locale, ma raggiungevano mercati molto lontani. Le visite vanno concordate.
Museo dei Pescatori – Limone sul Garda
Barche, attrezzi e oggetti donati dagli stessi pescatori raccontano una Limone diversa da quella degli alberghi e delle migliaia di visitatori di oggi: il paese in cui il lago era innanzitutto un luogo di lavoro.
La guerra vista dalla montagna
Museo della Guerra Bianca in Adamello – Temù
La Prima guerra mondiale raccontata attraverso ciò che significava combatterla a tremila metri di quota. Accanto ad armi e uniformi ci sono slitte, sci, attrezzature e gli oggetti necessari per sopravvivere e combattere sui ghiacciai dell'Adamello.
Prima di partire
Molte delle realtà che abbiamo raccontato in questo articolo seguono aperture stagionali, funzionano grazie a volontari o sono visitabili soltanto su prenotazione. È quindi sempre consigliabile verificare direttamente con la struttura giorni e modalità di accesso.
Sono luoghi molto diversi tra loro. Alcuni occupano grandi edifici industriali, altri poche stanze. Ma hanno qualcosa in comune: non conservano soltanto oggetti, conservano il motivo per cui quegli oggetti si trovano proprio lì. E messi uno accanto all'altro compongono una storia di Brescia che difficilmente potrebbe stare dentro un unico museo.