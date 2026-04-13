Pezzaze, Miniera Marzoli: trenino e nuova galleria a biglietto unico

Promozione turistica, valorizzazione del territorio e cura profonda nei confronti della tradizione produttiva di una terra costruita sui suoi minerali e sui suoi lavoratori: Pezzaze si è riunita ieri mattina nel piazzale della Miniera Marzoli per un’inaugurazione dedicata alle novità turistiche del paese.

Nuove proposte per attrarre turisti e visitatori - © www.giornaledibrescia.it

Il taglio del nastro è avvenuto infatti per il trenino che consente il trasporto dei visitatori nelle gallerie della miniera (attivo da mesi, ma mai propriamente inaugurato), per una nuova galleria, dedicata ad Erminio Bregoli, per la nuova scala di emergenza e per il via al biglietto unico cumulativo tra la Miniera ed il Museo Orma, sede del patrimonio archeologico del territorio.

Il viaggio

«Siamo contentissimi di questa opera di valorizzazione della nostra terra – ha commentato il primo cittadino Marco Richiedei –, incentivando turismo e cultura. Aumentare l’offerta formativa e turistica del paese è per noi fondamentale: abbiamo tanto da offrire, bellezze poco conosciute ma che a nostro parere meritano di essere visitate e scoperte dal più ampio numero di persone possibile».

Tante le istituzioni presenti all’inaugurazione: infilati i caschetti, le autorità sono entrate nel cuore della montagna per il taglio del nostro all’imbocco della galleria. «In un mondo sempre più fatto di singolarità è bello vedere reti come questa» ha commentato il deputato Fabrizio Benzoni, a cui hanno fatto eco la consigliera regionale Miriam Cominelli e l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione: «Celebriamo le mani che hanno forgiato questo territorio lavorando in luoghi come questi: in Lombardia abbiamo quindici siti minerari, ed è importante la loro valorizzazione».

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Tradizioni

L’investimento per questi lavori è stato di mezzo milione, sostenuto in primis proprio dal Pirellone. Non sono poi mancati i saluti di Comunità montana, delle altre Amministrazioni locali della Valtrompia e del presidente della società Ski-Mine, Anselmo Agoni, che si è detto «orgoglioso del risultato».

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Alla fine, nel momento dei saluti, è arrivato anche quello di Cesare Piardi, ex minatore e tra i promotori della riapertura della struttura a scopo turistico. «Speriamo che la volontà del paese rimanga quella di portare avanti questo posto e la sua storia: serve sempre gente che spieghi cosa è stata la miniera e chi sono stati i minatori». Orari ed iniziative ospitate nelle due strutture sono disponibili sulle pagine social e sui siti web dedicati.