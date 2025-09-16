Giornale di Brescia
Abbonati
StorieEconomiaValtrompia e LumezzaneBrescia e Hinterland

Mollare tutto per fare i contadini: quattro storie bresciane

Barbara Fenotti
Una scelta fatta di tradizione e sacrificio, a favore di una vita più slow, lenta, seppur sempre tenendo un ritmo ben preciso: quello della natura
La famiglia che anima l'azienda Cosa tiene accese le stelle
La famiglia che anima l'azienda Cosa tiene accese le stelle

Sedere per ore davanti al pc, rispondere a mail a qualsiasi ora, correre tra treni e voli aerei con lo smartphone sempre in mano. Sono immagini che sembrano cliché, ma per molti rappresentano la quotidianità. C’è chi in questo ritmo frenetico si riconosce e non lo cambierebbe per nulla al mondo. Fermarsi non è un’opzione: chi vive la vita a quattromila all’ora fatica a immaginare una giornata diversa. Essere produttivi ed esprimere al tempo stesso le proprie competenze e la creatività è diventat

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario