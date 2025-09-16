Mollare tutto per fare i contadini: quattro storie bresciane

Barbara Fenotti

Una scelta fatta di tradizione e sacrificio, a favore di una vita più slow, lenta, seppur sempre tenendo un ritmo ben preciso: quello della natura

8 ' di lettura

La famiglia che anima l'azienda Cosa tiene accese le stelle

Sedere per ore davanti al pc, rispondere a mail a qualsiasi ora, correre tra treni e voli aerei con lo smartphone sempre in mano. Sono immagini che sembrano cliché, ma per molti rappresentano la quotidianità. C’è chi in questo ritmo frenetico si riconosce e non lo cambierebbe per nulla al mondo. Fermarsi non è un’opzione: chi vive la vita a quattromila all’ora fatica a immaginare una giornata diversa. Essere produttivi ed esprimere al tempo stesso le proprie competenze e la creatività è diventat