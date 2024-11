Unimont, un’eccellenza tutta camuna

L'alleanza tra Edolo, la Valcamonica e Milano funziona, regalando ottimi risultati al territorio e agli studenti provenienti dall'Italia e dall'estero

2 ' di lettura

La sede di Unimont - © www.giornaledibrescia.it

Le bellezze dell'Alta Valcamonica da alcuni decenni fanno da cornice a un'iniziativa nata in punti di piedi che nel tempo ha saputo imporsi per la sua offerta didattica e culturale. Il riferimento è all'Università della Montagna che da 28 anni è attiva a Edolo, in sinergia con l'Università Statale di Milano. L'Ateneo Meneghino è un unicum nel panorama nazionale: nessun'altra università italiana ha costituito un polo d'eccellenza riconosciuto dal ministero dell'Università e della Ricerca, dedicat