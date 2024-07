Quando gareggiano i 13 atleti bresciani alle Olimpiadi

Pochi, pochissimi giorni e si alzerà il sipario sull’Olimpiade 2024. A Parigi il villaggio riservato agli atleti ha iniziato a popolarsi e cresce l’attesa per i Giochi, che si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto.

I numeri sono imponenti: i partecipanti sono oltre 11mila e provengono da 206 Paesi, 32 gli sport che vedremo per più di 300 eventi.

Gli atleti bresciani

E Brescia ha già toccato un record, con ben 13 atleti della nostra provincia impegnati a Parigi, un numero mai raggiunto fino a oggi. Sette uomini e sei donne che gareggeranno in otto diverse discipline, dall’atletica alla vela, passando per il badminton, la canoa, il nuoto, il volley, la ginnastica e il judo.

Tra esordi, desideri di riconferma ed esperienza, ecco quando potremo seguire le gare degli atleti di casa nostra.

A fine luglio

Il primo weekend olimpico sarà soprattutto all’insegna del nuoto, con i fratelli Michele e Matteo Lamberti in acqua per le batterie di qualificazione sia sabato che domenica. «È un sogno che si avvera - hanno detto nei giorni scorsi -, sarà una grande emozione. Papà ci ha detto di goderci tutto».

In altre acque vedremo invece la veterana Stefanie Horn, impegnata nel k1 il 27 e 28 luglio, prima della novità del kayak cross che l’ha vista brillare e che potrebbe regalarle qualche gioia nelle gare in programma tra i 3 e il 5 agosto. Stessi giorni e stessi impegni per il canoista Giovanni De Gennaro, che affronterà prima il k1 tra il 30 luglio e il primo agosto. Un De Gennaro carico: «Non mi basta più partecipare, ora punto in alto».

Entra subito nel vivo, con l’inizio domenica 28 luglio, il torneo di volley femminile: alle 9 l’Italia capitanata dalla bresciana Anna Danesi, «orgogliosissima per la scelta di Julio Velasco» di affidarle questa responsabilità, scenderà in campo per affrontare la Repubblica Dominicana nel turno preliminare del girone C.

Avvio di Olimpiade domenica 28 luglio anche per la ginnastica, con Angela Andreoli che sarà impegnata nelle qualificazioni. Per lei si tratta della prima volta ai Giochi, «una soddisfazione che mi ripaga di tanti sacrifici».

Esordio all’Olimpiade anche per il clarense Giovanni Toti, pure lui impegnato nelle qualificazioni, ma del badminton, da sabato 27 a mercoledì 31 luglio. Toti in meno di dodici mesi è passato da terzo italiano del ranking a primo azzurro ai Giochi olimpici. Grande la festa a Chiari, suo paese di nascita, per quello che è già un primo, grande traguardo.

E grande è la soddisfazione pure per l’iseano Bruno Festo, che dal 2 al 6 agosto sarà il prodiere della timoniera Elena Berta sul 470 misto tricolore. Il velista bresciano, per la prima volta ai Giochi, assicura: «Darò tutto me stesso, sperando che sia solo l’inizio di una bella storia».

In agosto

Agosto si apre nel segno del judo, con Alice Bellandi che giovedì 1 alle 10 affronterà i turni preliminari da numero uno del ranking mondiale dei 78 chilogrammi. Due giorni dopo, sarà la volta dei turni preliminari squadre miste. «Sto bene – ha detto nei giorni scorsi -. Andrò ai Giochi per dimostrare quanto valgo».

Infine, l’atletica. Dopo il doppio oro di Tokyo 2020, nei 100 metri e nella staffetta 4x100, c’è ovviamente molta attesa per Marcell Jacobs e Roberto Rigali.

Sabato 3 Jacobs affronterà le prime batterie del 100 metri, con eventuale semifinale e finale domenica 4. «Non vedo l’ora di gareggiare – ha detto Jacobs -. Voglio divertirmi e voglio una medaglia».

Giovedì 8 si aprirà il capito staffetta, dove tra le riserve c’è Roberto Rigali, che stabilendo il nuovo primato personale sui 100 metri, ha lanciato un messaggio chiaro al professor Filippo Di Mulo, l’uomo che avrà l’arduo compito di allestire il quartetto veloce tricolore chiamato a difendere l’oro di Tokyo.

Tra le riserve dell’atletica anche le bresciane Alessandra Bonora e Fatoumata Kabo. Per loro l’obiettivo è comune: essere schierate venerdì 9 agosto nella batteria della staffetta del miglio, ovvero la 4x400. Per Parigi partiranno il 6 agosto, fino a quel giorno resteranno ad allenarsi in Trentino.