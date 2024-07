Atletica, Bonora e Kabo: giovani, sorridenti e olimpiche

Mario Nicoliello

Hanno cominciato a sfidarsi sulle piste della provincia sin dalle categorie giovanili e adesso si apprestano a vivere la prima avventura a cinque cerchi. Stanno ultimando il raduno delle quattrocentiste

Fatoumata Kabo e Alessandra Bonora al raduno di Pedrazzo - © www.giornaledibrescia.it

Giovani, sorridenti e olimpiche. Alessandra Bonora e Fatoumata Kabo hanno cominciato a sfidarsi sulle piste della provincia sin dalle categorie giovanili e adesso si apprestano a vivere in riva alla Senna la prima avventura a cinque cerchi. Non sono ancora sicure di gareggiare, ma a Predazzo stanno ultimando il raduno delle quattrocentiste con un obiettivo: essere schierate venerdì 9 agosto nella batteria della staffetta del miglio. Tempi «La partenza è fissata per il 6 agosto, quindi trascorrer