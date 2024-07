Andreoli verso le Olimpiadi: «Sono entrata in una nuova dimensione»

Mario Nicoliello

La ginnasta si prepara a partecipare ai suoi primi Giochi: «Sono contenta ed emozionata per quanto fatto, queste soddisfazioni mi ripagano di tanti sacrifici»

Andreoli: "Sogno le Olimpiadi sin da bambina"

È diventata maggiorenne il 6 giugno e professionista della ginnastica artistica, con l’ingresso nel gruppo sportivo dell’Esercito, appena dieci giorni fa, eppure Angela Andreoli ha bruciato le tappe meritando la prima convocazione olimpica della carriera. Nel gruppo a cinque cerchi delle Fate c’è ancora spazio quindi per una bresciana doc, seppur stavolta in assenza di Vanessa Ferrari. Infortunio per Vanessa Ferrari, addio alle Olimpiadi di Parigi Andreoli, già oro europeo a squadre e bronzo al