De Gennaro verso le Olimpiadi: «Partecipare non mi basta più, punto in alto»

Mario Nicoliello

Il canoista di Roncadelle è alla sua terza partecipazione olimpica: «vado a Parigi conscio del mio valore e pronto a pagaiare come non mai

4 ' di lettura

L'esultanza di Giovanni De Gennaro, campione d'Europa © www.giornaledibrescia.it

La terza volta potrebbe essere quella buona. Lo dicono i risultati, i pronostici qualificati e anche i ricorsi storici. Eppure il diretto interessato mantiene la calma e appare sereno come non mai: «Ho fatto di tutto per farmi trovare pronto nel momento decisivo, quindi vado a Parigi conscio del mio valore e pronto a pagaiare come non mai. Non mi nascondo, punto in alto, la partecipazione non mi basta più». Parola di Giovanni De Gennaro che a 32 anni da compiere domenica, venerdì sarà uno dei pr