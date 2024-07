Olimpiadi 2024, Alice Bellandi: «Voglio dimostrare a Parigi quanto valgo»

Mario Nicoliello

La judoka, cresciuta in città, in questo momento sta al judo femminile come Jannik Sinner al tennis maschile: è la numero uno del ranking mondiale dei 78 chilogrammi e ai Giochi si presenta come favorita

3 ' di lettura

Olimpiadi 2024, Alice Bellandi: «Voglio godermi il momento»

Quando gli si chiede il nome di un’atleta azzurra capace di stupire a Parigi 2024, il presidente del Coni Giovanni Malagò non ha dubbi nel citare Alice Bellandi. La judoka, cresciuta in città in via Cremona e di stanza da quando è diventata professionista a Ostia, in questo momento sta al judo femminile come Jannik Sinner al tennis maschile. Alice è infatti la numero uno del ranking mondiale dei 78 chilogrammi, davanti alla tedesca Wagner e all’israeliana Lanir; pertanto a Parigi l’1 agosto, sot