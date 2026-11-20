Una primizia per il primato. Un mezzo gioco di parole che si traduce così: la quinta vittoria consecutiva – e sarebbe la prima volta nell’ancor breve storia dell’Union Brescia – potrebbe valere (anche se non dipende solo da se stessi) il ritorno, dopo undici giornate ad inseguire, al primo posto (e stavolta, in solitaria) in classifica. La partita con il Renate di domenica alle 12.30 al Rigamonti mette in palio tutto questo. In modo assoluto, la cinquina di fila. Filotto mai conseguito (se parliamo di Brescia Calcio invece l’ultima volta fu nel 2012) da Balestrero e compagni, nemmeno nella scorsa stagione, quando per tre volte i biancazzurri si fermarono a quattro successi continuativi.
Passato e presente
Vediamo quando. Due volte, con Diana al timone (dalla seconda alla quinta e dalla nona alla dodicesima) dove la prima volta fu un pareggio per 1-1 col Novara ad interrompere la serie e la seconda una sconfitta interna (0-1) con l’Alcione; una volta con Corini al suo esordio in panchina, da subentrato a Diana, dalla diciottesima alla ventunesima, pokerissimo inibito dal pari a reti bianche maturato poi sul campo della Pro Vercelli.
Brescia che con Corini, senza considerare la Coppa Italia, non perde una partita a Mompiano dal 24 gennaio scorso e fu proprio la prossima avversaria, il Renate, ad espugnare il Rigamonti 2-1: da allora, 17 gare (14 di campionato più le 3 dei play off) di imbattibilità interna. E quella casalinga con i nerazzurri fu una sconfitta beffa.
Come andò
I gol di Del Carro e di Calì (quest’ultimo dal dischetto) resero inutile il gol della bandiera di Balestrero al 90’ dopo che i brianzoli erano rimasti in dieci da 11’ per l’espulsione dell’attuale capocannoniere del girone A, Anelli, ma soprattutto dopo che il Brescia aveva disputato nei primi 45’ una della migliori frazioni di sempre. Paradossi del calcio, legato spesso ad episodi che determinano i risultati.
E se mettere una spunta verde sulla quinta vittoria consecutiva dipende solo e soltanto dai biancazzurri, il primo posto in classifica no. Perché il tentativo del Brescia di agguantare la vetta comincia già (e dipende anche) dal match di questo venerdì sera.
Al «Briamasco», è infatti in programma Trento-Cittadella, anticipo degli anticipi che mette in confronto diretto terza (e unica imbattuta) contro prima. Solo in caso di vittoria esterna dei veneti il Brescia non avrebbe possibilità, pur (ammesso e non concesso) vincendo la sua partita con il Renate, di primo posto, mentre in caso di vittoria del Trento o di pareggio, i tre punti con gli uomini di Banchieri (il tecnico, squalificato, domenica non sarà in panchina) garantirebbero la vetta senza coinquilini.
Auspicio
«Domenica mi piacerebbe vedere uno stadio pieno che viene a spingere la squadra in questo momento importante del campionato – ha affermato Corini nel dopo AlbinoLeffe –. Sarebbe bello che, oltre ai soliti che ci sono sempre, altri lo riempissero per darci una mano». Una chiamata nel momento topico del campionato, quello che potrebbe rimettere il Brescia a dominare il vantaggio. Quello, comunque vada a Trento, in cui la squadra farà di tutto per la quinta gioia di fila. Una primizia. Per il primato?