Si sono giocate 14 partite e di queste, la «spina dorsale» ne ha saltate...22. Come la somma totale delle giornate che non hanno visto in campo tre dei big dell’Union Brescia. Per assenze decisive che si sono alternate e/o sovrapposte.
Poco cambia: il concetto è che la squadra che da qualche partita inizia a somigliare – per carattere, mentalità, proposta, risultati – a una squadra che può far sognare, mai fin qui è stata quella che era stata disegnata sulla carta in estate. Mai, fin qui, si sono visti i biancazzurri nella loro versione tipo.
Mancanze che si sono sovrapposte
Mai, fin qui, Corini ha avuto contemporaneamente a disposizione giocatori che costituiscono l’asse portante del progetto a vincere. Un Brescia con Stefano Gori, Manuel Marras e Valerio Crespi tutti insieme appassionatamente sul campo, anche solo per uno spezzone di gara, ancora non si è visto. Avevano fatto in tempo a misurarsi e ad andare a segno nella stessa giornata – la prima contro il Carpi – Marras e Crespi. Un gran bel buon auspicio, ma già dopo due partite il fantasista aveva dovuto cedere a un infortunio muscolare che poi, strada facendo, diventò un doppio infortunio muscolare con sette partite e mezza lasciate all’infermeria.
Poi Marras, in occasione della partita con il Cittadella è tornato sul libro dei convocati, ma nel frattempo si era dovuto fermare proprio l’attaccante. Uno stop dovuto a un guaio muscolare rimediato in una seduta di lavoro prima della partita contro la Giana Erminio. Risultato: un mese fuori causa per l’attaccante di riferimento della squadra, l’unico vero finalizzatore.
Da due giorni Valerione è tornato in gruppo, la condizione non è ottimale, ma nemmeno da dover ritrovare in tutto e per tutto per quanto la stazza del giocatore possa richiedere un po’ di pazienza. Tra l’altro: la stagione di Crespi era cominciata all’insegna della paura per via di alcuni approfondimenti medici che si erano resi necessari.
Crespi, che avevamo lasciato alla gran giocata con gol in occasione della gara casalinga con la Pro Vercelli e più in generale con tre reti a referto, domenica con il Renate sarà almeno in panchina. E sarà la prima volta in cui lui, Marras e Gori compariranno insieme su una distinta ufficiale della stagione.
Gori, di partite da non convocato ne ha trascorse 7 e poi ce ne sono volute altre tre in panchina prima che arrivasse anche il suo momento, in occasione del «dentro o fuori» col Cittadella. Adesso Gori c’è, Marras – nel frattempo tornato anche alla rete (e con l’Albinoleffe per la prima volta in campo 90’) – idem e Crespi, pure.
L’espressione di Corini
In attesa che la squadra disegnata trovi anche una applicazione pratica sul campo quando siamo quasi prossimi alla fine del girone d’andata, da un lato non si possono non riconoscere i meriti di resistenza di un Brescia che si è inoltrato nella stagione con un portiere, Zacchi, che in estate non era neanche immaginato, che ha perlopiù dovuto fare a meno dell’uomo – Marras – che ha la capacità di spostare in avanti il raggio d’azione della squadra e dell’atteso bomber le cui veci, nel frattempo, sono state fatte da una cooperativa del gol.
Anche di tutto questo va dato atto nell’andare ad analizzare il rischio di andare a toccare il basso e ritorno degli uomini di Corini (e di Corini stesso), il cui 3-4-2-1 così come lo ha nella testa solo ora può cominciare ad avere uno sviluppo compiuto, fatto e finito.
Inoltre, il Brescia che è tornato a piacere, scaldare, macinare punti e imbastire una rimonta che con un quadro favorevole domenica potrebbe completarsi, si frega le mani perché il bello e il buono che stanno diventando costanti, possono diventare qualcosa di ancor più bello e buono perché ancora non abbiamo visto tutto. E soprattutto, tutti.