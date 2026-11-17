Le coincidenze non sono mai casualità: occorre interpretarle. E allora, quattro vittorie consecutive per l’Union Brescia non sono un caso, ma il frutto preciso di una svolta mentale che è andata a coincidere, precisa, col peggior momento della stagione.
L’inizio di una cavalcata da rimonta a una passo dall’essere completata ha sancito la fine del momento nero. Non è stata una casualità nemmeno che il Brescia ha fatto molta fatica, concentrandoci esclusivamente su espressione di campo e una certa produttività, durante la lunga parentesi in cui Manuel Marras è stato assente.
È così: tutti necessari, nessuno indispensabile, ma qualcuno fa la differenza e «sposta». Perché uno non vale mai uno, in nessun ambito. E dove lo mettiamo Stefano Gori? Sul filotto con vista ora aperta sul primato dopo tanto patire ci sono anche le manone del portiere di via Cremona: è una coincidenza, ma non una casualità, che dal suo rientro in campo il Brescia abbia collezionato soltanto vittorie. Un percorso netto da 12 punti con 11 gol fatti e 4 subiti con la gara contro la Folgore Caratese chiusa senza raccogliere palloni alle spalle.
Come è andata nel tempo
Il quasi 31 enne estremo difensore di via Cremona aveva visto strozzarsi sul nascere la sua stagione personale con una frattura a una falange di un dito di una mano rimediata nel primo giorno di ritiro. Un infortunaccio che ha richiesto quasi tre mesi per la guarigione con Gori che aveva disputato l’ultima gara il 7 giugno scorso, nella finale play off con l’Ascoli.
Quattro mesi e mezzo dunque senza conoscere campo. Quindi non solo una guarigione da inseguire, ma anche tutti i riferimenti da ritrovare. Non banale, nemmeno per un giocatore esperto come lui. Infatti, Corini gli aveva preparato una tabella di marcia che prevedeva una messa alla prova nella partita di Coppa Italia con il Cittadella dopo la partita di campionato contro il Cittadella. Solo che dopo aver stilato questo programma la stagione del Brescia e soprattutto quella di Corini si era stortata.
Da lì la decisione del tecnico di rivedere i suoi piani scegliendo di affidare le sorti della sua panchina anche all’esperienza e alla leadership di Gori facendo accomodare in panchina Zacchi, autore di un erroraccio nella gara persa con la Giana, già per la sfida di campionato con la capolista veneta. Una gara chiusa in trionfo, con un gol incolpevolmente preso e in generale interventi da ordinaria amministrazione. Il modo migliore per riprendere confidenza con campo ed emozioni. Poco lavoro per Gori anche con la Folgore Caratese: giusto un intervento fuori dalla media su Spalluto a partita già impacchettata. Un intervento comunque buono a mantenere «pulito» il tabellino, che non è mai un dettaglio.
Con l’Arzignano due i gol incassati, ma su entrambi – il primo scaturito da una topica di Sina, il secondo un euro rete – era impossibile farci qualcosa.
I primi 15’ contro l’Albinoleffe
Per il resto, zero sollecitazioni. La vittoria contro l’Albinoleffe ha visto invece le basi in tre interventi, nel primo quarto d’ora di gara, del numero uno biancazzurro. Che ha dato sicurezza e lanciato l’arrembaggio.
Ecco: infondere sicurezza al di là di sfumature tattiche che poi sfumature non sono, ma che sono nell’essenza stessa del miglioramento della squadra anche nel percepito oltre che nel concreto. È stata questa la chiave, più che negli interventi veri e propri, del contributo dato da Gori al suo rientro. Con questo senza nulla togliere a uno Zacchi che è stato eccellente vice, però appunto un vice. Giovane e con ancora una certa maturità da scolpire.