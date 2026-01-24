Serie C, l’Union Brescia sfida il Renate al Rigamonti: la diretta

Eugenio Corini l’ha definito «il momento di maggiore stress» dell’Union Brescia. Non è un’iperbole, perché l’emergenza perenne logora tutti, anche chi ha più anticorpi per fronteggiarla. È arrivato Crespi (oggi in panchina), Vido rientra dall’infortunio, in mezzo c’è maggiore scelta. Per una volta è la difesa il reparto più in sofferenza: mancano Rizzo e Sorensen, squalificati, oltre a Boci e al solito Pasini.

È in queste condizioni che il Brescia affronta il Renate: calcio d’inizio alle 14.30, live testuale in questo contenuto, che proporrà anche la diretta di «Tutti in campo», in onda pure su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

Corini deve dare fondo a tutta la propria creatività per assemblare il terzetto difensivo: arretra Balestrero, che il braccetto l’ha fatto più volte in carriera. Accanto al capitano ci saranno Silvestri e Armati, adattato sul centrosinistra. In porta gioca ovviamente Gori.

Dalla cintola in su l’Union comincia a somigliare maggiormente alla squadra che il tecnico ha in mente. Sulla destra spazio a Marras (seconda da titolare su due), sul fronte opposto c’è De Maria. De Francesco sarà il play, lo affiancheranno Fogliata e Lamesta, alla prima dall’inizio con la nuova maglia. In attacco Valente duetterà con Cazzadori: partono fuori sia Vido sia Crespi.

Con il pareggio di Vercelli si è allargata la voragine che separa Vicenza e Brescia, ora di tredici punti. «Se loro continuano così, raggiungerli sarà impossibile», ha ammesso alla vigilia Corini. Meglio ragionare per piccoli traguardi. L’obiettivo più raggiungibile è il secondo posto, oggi di proprietà del Lecco.

Vincere oggi significherebbe appropriarsene almeno per un paio di giorni: i blucelesti scenderanno in campo lunedì, peraltro contro un’avversaria scomoda come l’Inter Under 23. Ma prima va portata a casa una partita altrettanto scivolosa, contro un Renate forse un po’ distratto dalla semifinale di Coppa Italia (mercoledì il ritorno col Latina), ma che in campionato non perde da fine novembre.