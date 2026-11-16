Cittadella o Trento: qual è la principale antagonista del Brescia?

Prima dello scontro diretto di fine ottobre rischiava, in caso di sconfitta, di scivolare addirittura a meno undici. Oggi il Brescia si trova a una sola lunghezza di distanza dal Cittadella: una rimonta, in meno di un mese, che ha rilanciato completamente le ambizioni dell’Union dopo i venti di crisi di inizio campionato.
Adesso gli uomini di Corini vedono la possibilità di un sorpasso. Il prossimo turno, in questo senso, può rappresentare un’occasione importante. I biancazzurri ospiteranno al Rigamonti il Renate, in serie positiva da quattro partite (due vittorie e due pareggi), ma pur sempre terzultimo in classifica. L’antipasto di questa giornata sarà invece lo scontro diretto tra Trento e Cittadella, con i gialloblù in ritardo di un solo punto sul Brescia.
Alla luce degli ultimi risultati, e soprattutto dei valori espressi in campo, quale ritenete che sia la principale antagonista dell’Union nella lotta al vertice? Fateci sapere la vostra qui sotto.