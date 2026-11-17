Brescia, perché Balestrero è meno imprescindibile ma più prezioso di prima

Capitano «apolide», ha firmato il gol del -1 al Cittadella e continua a essere importante, sebbene abbia perso la collocazione originaria e abbia fatto più panchina di tutta la stagione scorsa. Ieri è stato premiato ad Arezzo, insieme a Casasola e Rizzo Pinna