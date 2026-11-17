Il premio è un viaggio temporale: al Gran Galà del Calcio di Arezzo, ieri, c’era anche Davide Balestrero. Lo accompagnavano Tiago Casasola, miglior difensore del girone C (ovviamente per la scorsa stagione) e Andrea Rizzo Pinna, inserito nella top undici come esterno destro. Alla sua sinistra c’è appunto il capitano del Brescia, che gli organizzatori incastonano nel loro 4-4-2 come centrocampista centrale. Fa sorridere, perché nella sua nuova vita in biancazzurro non ha ancora giocato un minuto in quella posizione.
I finali
La zampata della vittoria a Zanica è arrivata in… zona Balestrero: nell’ultimo quarto d’ora ha firmato quattro dei suoi sette gol in biancazzurro. Non è il più «tardivo»: nel gennaio scorso segnò nel primo minuto di recupero contro il Renate. Con l’AlbinoLeffe il colpo in estirada si è materializzato a una dozzina di secondi dal novantesimo. Non c’è paragone su quale pesi di più, perché a Meda l’Union perse (fu il primo ko dell’era Corini), mentre qui il gollonzo fortunoso, ma pure intriso di determinazione e voglia di crederci fino all’ultimo, ha allungato a quattro il filotto di vittorie.
E soprattutto, col senno di poi, ha avvicinato ulteriormente il Cittadella, che avendo frenato con la Folgore Caratese si ritrova con un misero punto di vantaggio sull’inseguitrice. Un bello choc per chi, meno di un mese fa, aveva addirittura pregustato la possibilità di portarsi a più undici in caso di vittoria nello scontro diretto. Un gol d’importanza capitale, insomma. Magari non al livello dell’incornata di Silvestri contro i granata, ma non siamo lontani da quell’ordine di grandezza.
I cambiamenti
Rispetto alla scorsa stagione, molte cose sono cambiate per Balestrero. A partire dal minutaggio. In questo campionato è partito dalla panchina già cinque volte, più di tutte quelle del suo 2025/2026 (play off compresi). Per due volte c’è rimasto fino alla fine, l’anno scorso non gli era mai accaduto. È meno imprescindibile di prima, su questo piano. Eppure è più prezioso. Non è un ossimoro, piuttosto una constatazione legata a una duttilità che quest’anno sta trovando un’espressione molto più piena e rotonda.
Non è più inchiodato a un ruolo (nel quale il Brescia ha peraltro grande abbondanza), e questa mobilità consente a Corini di sfruttarlo al meglio secondo le sue esigenze tattiche. In otto partite da titolare, quattro volte ha fatto il braccetto e quattro il trequartista. In quest’ultima veste la sua miglior versione s’è vista nel poker contro l’Alcione. In determinate circostanze si presta perfettamente a quel ruolo, perché ha tempi d’inserimento e garantisce maggiore equilibrio e fisicità rispetto a un fantasista più puro.
Da difensore si è quasi sempre comportato bene. Paradossalmente le difficoltà maggiori le ha incontrate nei primi venti minuti a Zanica, un po’ stordito dalle folate dell’AlbinoLeffe. Esaurito l’effetto sorpresa, è tornato pienamente in controllo. Nel momento del bisogno, poi, ha sfoderato la sua qualità più intangibile, ma pure più determinante: quella di esserci nel momento del bisogno. Molto spesso nei finali di partita. Un capitano apolide, che non ha smesso di essere un punto di riferimento per la sua squadra.