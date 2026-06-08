Mille Miglia 2026, iniziata la punzonatura: come sta andando

Alle 10.09 ha preso ufficialmente il via la punzonatura della Mille Miglia in piazza Vittoria. Fin dai primi minuti l’area allestita nel cuore della città si è riempita di appassionati e curiosi accorsi per assistere a uno dei momenti più attesi della manifestazione. Le prime vetture arrivate avevano già completato le verifiche al Brixia Forum nella giornata di ieri e hanno potuto raggiungere subito il centro storico per ottenere il tradizionale punzone.
Ad aprire le operazioni è stata l’Alfa Romeo numero 110 dell’equipaggio olandese composto da Erik e Frank Aan De Stegge, i primi a presentarsi in piazza Vittoria. Da quel momento il passaggio delle auto storiche è stato continuo, attirando l’attenzione di centinaia di persone. Fin dalle prime fasi gli stand sono stati presi d’assalto.
Anche chi è sprovvisto di pass sta seguendo da vicino lo spettacolo, mentre i gradini del Palazzo delle Poste si sono trasformati in una tribuna «naturale» dalla quale osservare la punzonatura dall’alto.
Il fuori programma
Non è mancato un piccolo fuori programma. Un’automobile estranea alla manifestazione è infatti entrata nell’area riservata alla punzonatura, concedendosi per qualche istante un’inattesa passerella in piazza Vittoria. I commissari sono intervenuti immediatamente, invitando il conducente a lasciare la piazza. L’episodio ha strappato più di un sorriso ai presenti: tra il pubblico qualcuno ha scherzato ipotizzando che l’automobilista avesse perso una scommessa.