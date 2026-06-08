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Mille Miglia 2026, iniziata la punzonatura: come sta andando

Dalle 10 di stamattina in piazza Vittoria è un continuo via vai di automobili d’epoca: ad assistere appassionati e curiosi, con qualche fuori programma
Marco Tedoldi

Marco Tedoldi

Giornalista

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Alle 10.09 ha preso ufficialmente il via la punzonatura della Mille Miglia in piazza Vittoria. Fin dai primi minuti l’area allestita nel cuore della città si è riempita di appassionati e curiosi accorsi per assistere a uno dei momenti più attesi della manifestazione. Le prime vetture arrivate avevano già completato le verifiche al Brixia Forum nella giornata di ieri e hanno potuto raggiungere subito il centro storico per ottenere il tradizionale punzone.

Sport Motori Mille Miglia 2026 punzonatura piazza Vittoria Lunedì mattina primo invio nella foto un momento dell’evento 08/06/2026 Comincini@newreporter
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Mille Miglia 2026, la prima giornata di punzonatura/1 - Sport Motori Mille Miglia 2026 punzonatura piazza Vittoria Lunedì mattina primo invio nella foto un momento dell’evento 08/06/2026 Comincini@newreporter

Ad aprire le operazioni è stata l’Alfa Romeo numero 110 dell’equipaggio olandese composto da Erik e Frank Aan De Stegge, i primi a presentarsi in piazza Vittoria. Da quel momento il passaggio delle auto storiche è stato continuo, attirando l’attenzione di centinaia di persone. Fin dalle prime fasi gli stand sono stati presi d’assalto.

secondo invio Brescia Cronaca Motori Mille Miglia 2026 Punzonatura LUNEDI MATTINA nella foto un momento dell’evento 07/06/2026 Mazzocchi@newreporter
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Mille Miglia 2026, la prima giornata di punzonatura/2

Anche chi è sprovvisto di pass sta seguendo da vicino lo spettacolo, mentre i gradini del Palazzo delle Poste si sono trasformati in una tribuna «naturale» dalla quale osservare la punzonatura dall’alto.

Il fuori programma

Non è mancato un piccolo fuori programma. Un’automobile estranea alla manifestazione è infatti entrata nell’area riservata alla punzonatura, concedendosi per qualche istante un’inattesa passerella in piazza Vittoria. I commissari sono intervenuti immediatamente, invitando il conducente a lasciare la piazza. L’episodio ha strappato più di un sorriso ai presenti: tra il pubblico qualcuno ha scherzato ipotizzando che l’automobilista avesse perso una scommessa.

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