MIlle Miglia 2026, Vesco e Salvinelli vincono il Trofeo Gaburri

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli sono i vincitori della nona edizione del Trofeo Gaburri, dedicato al primo presidente di Mille Miglia, Roberto Gaburri. È la gara che apre tradizionalmente la settimana della Freccia Rossa. Secondi e terzi classificati Lorenzo e Mario Turelli e Alberto Aliverti e Francesco Polini. Per l’equipaggio Vesco - Salvinelli, plurivincitore della Mille Miglia, la vittoria al Gaburri è un ottimo preludio alla quarantaquattresima edizione della corsa più bella del mondo, che scatterà domani dalla pedana di viale Venezia.

Leggi anche La Mille Miglia sale sul red carpet con l’apertura del Village Cento vetture fra quelle iscritte alla Mille Miglia e al Ferrari Tribute si sono sfidate in un circuito nel cuore del centro. Nel tardo pomeriggio le vecchie signore delle quattro ruote si incolonnano nel village di piazza Vittoria prima dello start che li porterà tra le vie del centro e in Castello. L’atmosfera da Freccia Rossa c’è già tutta. Sono tantissime le persone assiepate sul red carpet della piazza e attorno al quadrilatero all’ombra delle Poste per ammirare le auto storiche. Vesco e Salvinelli, approfittano del Gaburri per fare un ultimo test della vettura.