Arriva la Mille Miglia: 4 esposizioni per immergersi nell’atmosfera

Dal vivo la Mille Miglia è molto, molto affascinante. E lo è pure in fotografia. Così, i giorni che precedono l’edizione 2026 della corsa più bella del mondo – da Brescia a Roma e ritorno – sono il momento giusto per godere degli scatti e delle mostre ed esposizione a essa dedicati. In questo periodo sono diverse le realtà che ospitano eventi legati al mondo delle corse automobilistiche. Eccone alcuni.
Uli Weber da The Kontainer X
Fino al 22 giugno il negozio d’abbigliamento The Kontainer X in via Venti Settembre a Brescia ospita le grandi opere fotografiche dedicate al mondo delle corse automobilistiche di Uli Weber. L’esposizione «Elegance in motion», visitabile negli orari di apertura del negozio, omaggia l’atmosfera e i mezzi storici della Mille Miglia attraverso l’elegante sguardo del fotografo tedesco le cui opere sono esposte, tra gli altri, anche al V&A Museum di Londra e da Christie’s.
La nuova galleria di E.A. Kahane
Lo scorso anno, la fotografa Elizabeth Ann Kahane espose in due sedi (l’allora Museo Mille Miglia di viale della Bornata e il Mo.Ca. in via Moretto) la mostra «Heart Of The Race. Master Mechanics of the Mille Miglia». Lì la fotografa statunitense rendeva omaggio all’inestimabile contributo storico, tecnico e umano dei meccanici della Mille Miglia. Oggi alcune di quelle fotografie, e altre nelle quali spesso compaiono automobili storiche, sono esposte nella nuova galleria in via Gabriele Rosa 75 a Brescia. L’arista ha infatti aperto da pochissimi giorni un suo spazio permanente, che è visitabile dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, e la domenica dalle 15 alle 19.
Il Museo auto storiche
L’ex Museo Mille Miglia si chiama ora Museo auto storiche: si trova sempre in viale della Bornata, nell’ex complesso monastico, e come prima mostra post-cambio di nome ha scelto «Le mie due ruote. La passione in moto».
Oltre che vedere da vicino alcuni dei bolidi classici e più amati, in questo periodo – fino al 30 giugno – è possibile godere di un’esposizione dedicata alle moto d’epoca. La mostra è realizzata in collaborazione con il Motoclub U.S. Leonessa d’Italia: sono presenti pezzi della collezione privata dei coniugi Giorgio e Angela Romano, oltre ad alcuni esemplari di Angelo Cometti.
A Roma
Infine una mostra romana dal cuore bresciano: il 26 maggio è stata inaugurata «Le Mille Miglia d’Italia. La costruzione di un’eccellenza nazionale dal 1927», curata da Elena Pala, è visitabile a Palazzo Piacentini – sede del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – e sarà aperta fino al 13 giugno.
Promossa da 1000 Miglia Srl, ripercorre l’evento sportivo mostrando anche tutta l’innovazione tecnologica del comparto automobilistico, insieme alla cultura del territorio.