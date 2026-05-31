Arriva la Mille Miglia: 4 esposizioni per immergersi nell’atmosfera

Dal vivo la Mille Miglia è molto, molto affascinante. E lo è pure in fotografia . Così, i giorni che precedono l’edizione 2026 della corsa più bella del mondo – da Brescia a Roma e ritorno – sono il momento giusto per godere degli scatti e delle mostre ed esposizione a essa dedicati . In questo periodo sono diverse le realtà che ospitano eventi legati al mondo delle corse automobilistiche. Eccone alcuni.

Fino al 22 giugno il negozio d’abbigliamento The Kontainer X in via Venti Settembre a Brescia ospita le grandi opere fotografiche dedicate al mondo delle corse automobilistiche di Uli Weber . L’esposizione «Elegance in motion», visitabile negli orari di apertura del negozio, omaggia l’atmosfera e i mezzi storici della Mille Miglia attraverso l’elegante sguardo del fotografo tedesco le cui opere sono esposte, tra gli altri, anche al V&A Museum di Londra e da Christie’s.

L'esposizione di Uli Weber da The Kontainer X

La nuova galleria di E.A. Kahane

Lo scorso anno, la fotografa Elizabeth Ann Kahane espose in due sedi (l’allora Museo Mille Miglia di viale della Bornata e il Mo.Ca. in via Moretto) la mostra «Heart Of The Race. Master Mechanics of the Mille Miglia». Lì la fotografa statunitense rendeva omaggio all’inestimabile contributo storico, tecnico e umano dei meccanici della Mille Miglia. Oggi alcune di quelle fotografie, e altre nelle quali spesso compaiono automobili storiche, sono esposte nella nuova galleria in via Gabriele Rosa 75 a Brescia. L’arista ha infatti aperto da pochissimi giorni un suo spazio permanente, che è visitabile dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, e la domenica dalle 15 alle 19.

Il Museo auto storiche

L’ex Museo Mille Miglia si chiama ora Museo auto storiche: si trova sempre in viale della Bornata, nell’ex complesso monastico, e come prima mostra post-cambio di nome ha scelto «Le mie due ruote. La passione in moto».

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Oltre che vedere da vicino alcuni dei bolidi classici e più amati, in questo periodo – fino al 30 giugno – è possibile godere di un’esposizione dedicata alle moto d’epoca. La mostra è realizzata in collaborazione con il Motoclub U.S. Leonessa d’Italia: sono presenti pezzi della collezione privata dei coniugi Giorgio e Angela Romano, oltre ad alcuni esemplari di Angelo Cometti.

A Roma

Infine una mostra romana dal cuore bresciano: il 26 maggio è stata inaugurata «Le Mille Miglia d’Italia. La costruzione di un’eccellenza nazionale dal 1927», curata da Elena Pala, è visitabile a Palazzo Piacentini – sede del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – e sarà aperta fino al 13 giugno.

La mostra al Mimit

Promossa da 1000 Miglia Srl, ripercorre l’evento sportivo mostrando anche tutta l’innovazione tecnologica del comparto automobilistico, insieme alla cultura del territorio.