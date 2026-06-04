Mille Miglia 2026, Carlo Beretta e Melissa Satta saranno sull’auto 1000

Per Carlo Gussalli Beretta non è certo una prima volta: già nel 2023 aveva gareggiato alla Mille Miglia facendo da copilota al padre Franco. Quest’anno però sarà una Freccia Rossa speciale, perché la correrà – fuori gara – sull’ auto numero 1000 , una vettura apripista che da tradizione apre il convoglio. E stavolta al suo fianco, a bordo di quella che ad ogni edizione è l’auto-ambasciatrice storica che ospita vip e personaggi importanti, ci sarà la fidanzata Melissa Satta . Anche lei, tra l’altro, non è un’esordiente: nell’edizione 2021 era stata al volante della Pink Car solidale a favore dello Ieo Monzino e della ricerca per la lotta ai tumori.

I due, che ormai fanno coppia fissa da almeno un paio d’anni, viaggeranno insieme nella seconda e terza tappa: partiranno da Padova fino a Montecatini e riprenderanno la corsa il giorno dopo in direzione Roma , dove saliranno sulla rinomata pedana di via Veneto.

Cuori e motori

Carlo Beretta e Melissa Satta alla Coppa Mazzotti - Foto Instagram Pantamolle

Satta e Beretta avevano già partecipato insieme nell’ottobre del 2024 alla Coppa Mazzotti. Un'esperienza di avvicinamento-allenamento entusiasmante per la showgirl, che aveva anche dichiarato il suo amore per Brescia e il Garda: «Una città pulita e a misura d’uomo, e con la pioggia il lago è anche romantico».

Beretta e Mille Miglia

Carlo Gussalli Beretta non è certo l’unico protagonista della rinomata famiglia bresciana alla «corsa più bella del mondo». La Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, infatti, in occasione dei 500 anni dell’azienda ha indetto un contest tra i propri dipendenti per assegnare la guida della storica Fiat 1100 Monviso Stella Alpina del 1947.

Fotogallery 9 foto Beretta: una coppia di ingegneri parteciperà alla Mille Miglia sulla Fiat «Stella Alpina» del 1947

La coppia vincitrice è composta da Alessia Mangili, ingegnere di produzione, e Andrea Rizzini, ingegnere coordinatore dei test sulle armi da fuoco. Si sono sfidati in 221 tra quiz, lezioni di regolarità e prove pratiche sul tracciato dei «tubi». Un contributo determinante è arrivato da Scuderia Brescia Corse, storica realtà legata alla Mille Miglia, fondata da Ugo Gussalli Beretta e oggi con Carlo Gussalli Beretta nel direttivo.