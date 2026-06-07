La Mille Miglia accende Brescia: si apre la settimana della Freccia rossa

Ci siamo. Dopo mesi di preparativi e un conto alla rovescia scandito da presentazioni, anticipazioni e curiosità, oggi si apre ufficialmente la settimana della Mille Miglia . La città entra nel clima della corsa più bella del mondo e comincia a vestirsi a festa in vista della partenza di martedì, quando oltre 400 vetture storiche lasceranno la pedana di viale Venezia per affrontare quasi 2.000 chilometri lungo il percorso a «otto» da Brescia a Roma e ritorno.

Per la nostra città è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La Mille Miglia non è soltanto una manifestazione sportiva, ma anche un evento che richiama migliaia di persone e trasforma il centro storico in una vetrina internazionale .

Una bambina su un'auto molto speciale

Brescia è pronta ad accogliere equipaggi provenienti da 33 Paesi e alcune delle vetture più affascinanti mai costruite. Tra queste figurano ben 79 auto che parteciparono alla Mille Miglia di velocità disputata tra il 1927 e il 1957, autentici gioielli che continuano a raccontare la storia della corsa e dell’automobile.

Il programma

I primi appuntamenti sono in programma già oggi. Dalle 10 alle 19 si svolgeranno le prime verifiche tecniche al Brixia Forum. Alle 16.30 aprirà il Villaggio Mille Miglia in piazza Vittoria, destinato a diventare il cuore pulsante della manifestazione. Alle 18.30 prenderà il via anche il Trofeo Roberto Gaburri, tradizionale gara di regolarità con partenza da piazza Vittoria e arrivo in piazza Paolo VI.

Domani sarà invece la giornata dell’abbraccio tra la città e gli equipaggi. Al Villaggio sono infatti in programma, dalle 10 alle 20, la punzonatura e la cerimonia di presentazione delle vetture, uno dei momenti più apprezzati dal pubblico. Alle 11.30 sarà celebrata la messa in Cattedrale e fino alle 20 le auto già verificate resteranno esposte nelle piazze del centro storico. Un’occasione unica per ammirare da vicino Alfa Romeo, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz e Maserati che hanno scritto pagine memorabili della storia dell’automobilismo.

Emozioni tutte da vivere alla punzonatura in piazza Vittoria

Il clou sarà però martedì. Dopo le ultime punzonature, alle 11.30 la prima vettura scatterà dalla mitica pedana di viale Venezia per dare il via alla prima tappa, che prevede passaggi in Valtrompia, a Lumezzane, in Valsabbia, in Valtenesi e sul Garda.

Ospiti e vip

Tra le curiosità di questa edizione c’è anche la presenza di Carlo Gussalli Beretta e Melissa Satta. La coppia sarà a bordo della vettura numero 1000, la tradizionale auto apripista che precede il convoglio della corsa e che ogni anno ospita personaggi di rilievo.

Carlo Gussalli Beretta e Melissa Satta

Per l’imprenditore bresciano si tratta di un ritorno alla Mille Miglia dopo l’esperienza vissuta nel 2023 accanto al padre Franco, mentre la showgirl aveva già preso parte all’edizione 2021 al volante della Pink car solidale.

I due saranno protagonisti della seconda e della terza tappa, da Padova a Montecatini e poi fino a Roma, portando un tocco di mondanità a una manifestazione che continua a unire sport, storia, eleganza e promozione del territorio.