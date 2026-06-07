Mille Miglia 2026, GdB e Teletutto la raccontano in diretta: ecco come

Mille Miglia al via, anche con il Giornale di Brescia , Teletutto e Radio Bresciasette . Anche per l’edizione 2026 la «Corsa più bella del mondo» è pronta a rombare su tutti i mezzi del nostro gruppo editoriale, a partire da Teletutto – canale 16 e streaming su teletutto.it – con il supporto di tutte le anime di Editoriale Bresciana .

Le telecamere si accendono lunedì 8 giugno per la punzonatura in piazza Vittoria , con due appuntamenti in diretta dalle 11 e dalle 16, insieme a Maddalena Damini e Jacopo Bianchi .

Martedì 9 giugno la corsa entra nel vivo con la partenza da viale Venezia insieme ad Angela Scaramuzza: sono previsti collegamenti live dalle 11 e dalle 12.40, seguiti in serata dal racconto dell’arrivo di tappa a Padova dalle 21.15.

Da mercoledì la trasmissione si sposta nel salottino di Area Docks per le tradizionali serate live con Maddalena Damini dedicate agli arrivi e agli ospiti del motorsport.

Le tappe della Mille Miglia 2026 e le rispettive dirette

Il palinsesto seguirà le tappe della Freccia Rossa nell’inedito percorso «a otto»: mercoledì 10 giugno focus sull’arrivo a Montecatini Terme dalle 20.20; giovedì 11 giugno la tappa di Roma dalle 20.05; venerdì 12 giugno il doppio appuntamento per l’arrivo a Rimini, pomeridiano alle 19 e serale dalle 20.05.

Sabato 13 giugno il grande ritorno a Brescia: diretta dalle 15 da viale Venezia, ancora con Angela Scaramuzza, per l’arrivo dei bolidi e l’annuncio dei vincitori.

Il racconto sul giornale, sito, app e social

Tutte le tappe, raccontate dai nostri inviati sul percorso, Andrea Cittadini e Fabio Gafforini, avranno ampio spazio con interviste e reportage sul quotidiano in edicola e sul nostro sito.

Umberto Favretto e Gianluca Checchi - © www.giornaledibrescia.it

Se non siete un equipaggio della Mille Miglia, potete godervi l’adrenalina della corsa e la meraviglia dei paesaggi con gli scatti dell’agenzia New Reporter, che come ogni anno immortala la Freccia Rossa per il GdB. L’ormai collaudatissimo equipaggio di fotografi pronto a macinare chilometri lungo il percorso è composto da Umberto Favretto e Gianluca Checchi.

Fin dal via, i due reporter seguiranno il serpentone di auto storiche lungo la Penisola, catturando i momenti chiave della gara, i dietro le quinte dei piloti e gli scorci più suggestivi del tragitto. Le immagini saranno caricate in tempo reale sul sito del GdB, mentre una selezione dei migliori scatti di tappa troverà spazio ogni giorno sulle pagine del quotidiano in edicola.

Il racconto anche sui social del Giornale di Brescia

Non solo carta: la corsa vivrà anche sui nostri canali social. Instagram e Facebook ospiteranno le fotogallery quotidiane, mentre su tutte le piattaforme del giornale – TikTok compreso – si accenderà il racconto live degli eventi in città curato da Lisa Foresta. Suo il compito di firmare i video su punzonature, partenza e sul grande arrivo finale della Freccia Rossa 2026.

Editoriale Bresciana è pronta a scattare per la sua settimana di corsa, da condividere passo dopo passo con lettori, telespettatori e follower.