Un ingrediente contaminato, un alimento conservato male, un errore nella preparazione del pasto. Basta poco perché quello che finisce nel piatto si trasformi in un rischio per la salute. E i numeri raccontano un fenomeno tutt’altro che marginale: dal 2023 nel Bresciano sono stati registrati circa tremila casi di malattie infettive trasmesse dagli alimenti, con conseguenze particolarmente gravi per le persone anziane. A riaccendere i riflettori sul problema è stato il recente focolaio di salmonellosi in Valtrompia, che ha coinvolto 152 persone. Un episodio che ci offre l’occasione per approfondire la diffusione di queste infezioni con Anna Caruana, responsabile della Struttura semplice Malattie infettive di Ats Brescia.
Focolai di salmonellosi
Proprio la salmonellosi occupa un posto di primo piano tra le infezioni monitorate. Dal 2023, nel territorio di riferimento, che comprende tutta la nostra provincia, esclusa la Valcamonica, sono stati registrati 851 casi, di cui 770 confermati e 81 probabili. Il 2026 è l’anno con il maggior numero di segnalazioni, anche per effetto del focolaio della Valtrompia. Complessivamente, nel periodo considerato, i decessi sono stati quattro: uno nel 2023, uno nel 2025 e due nel 2026. Tutte le vittime avevano più di 70 anni.
Quest’anno Ats Brescia ha rilevato 11 focolai di salmonellosi, che hanno coinvolto 178 persone. Sei episodi si sono verificati in ambito familiare, tre hanno interessato ristoranti o altri esercizi pubblici e due le mense scolastiche. Numeri che mostrano come il rischio possa presentarsi tanto tra le mura domestiche quanto nei luoghi della ristorazione collettiva.
La salmonella può essere trasmessa attraverso alimenti contaminati, come uova, creme, carni di pollame e verdure crude contaminate. Ma il pericolo non si limita al singolo ingrediente: un ruolo importante è giocato dalla contaminazione crociata, che può verificarsi quando utensili, superfici o mani non adeguatamente puliti trasferiscono i batteri da un alimento all’altro o da una persona all'alimento.
Sintomi comuni
La salmonellosi, però, è soltanto una delle infezioni che possono essere contratte attraverso il cibo. Dietro la definizione di malattie trasmesse dagli alimenti si nasconde infatti un insieme di patologie provocate da agenti diversi, spesso accomunate dagli stessi sintomi: febbre, dolori addominali e disturbi gastrointestinali. Nella maggior parte dei casi il quadro clinico si risolve, ma per le persone più fragili le conseguenze possono essere anche molto serie.
Passando alle altre problematiche molte segnalazioni finiscono nella grande categoria «infezioni, tossinfezioni alimentari e diarree infettive». Dal 2023 sono stati definiti in questo modo 1.196 casi, di cui 1.034 confermati. I decessi sono stati 27, pari al 2,3% delle segnalazioni, tutti tra persone con più di 70 anni. Tra gli agenti patogeni individuati con maggiore frequenza figurano Clostridioides difficile, Norovirus, Rotavirus e Adenovirus.
La lettura di questi dati richiede, però, una precisazione. Da luglio 2025 le infezioni da Clostridioides difficile vengono registrate in una categoria separata, una modifica che spiega almeno in parte la diminuzione delle tossinfezioni complessive a partire da quell’anno. Nel solo 2026 i casi segnalati per questo batterio sono stati 189.
Il rischio listeriosi
Tra le infezioni estranee a questa categoria merita particolare attenzione la listeriosi. Dal 2023 nel Bresciano sono stati confermati 33 casi, distribuiti in modo pressoché uniforme negli anni. A colpire è soprattutto la gravità delle conseguenze: sette persone sono morte, pari al 21% dei casi. Trenta dei 33 pazienti erano anziani.
La malattia, causata dal batterio Listeria monocytogenes, può essere associata al consumo di alimenti contaminati, tra cui formaggi a pasta molle, prodotti a base di latte crudo, ma anche prodotti affumicati, carni poco cotte e insaccati. Particolare attenzione è necessaria anche durante la gravidanza, quando l’infezione può provocare gravi complicazioni.
Cos’è il Campylobacter
Meritano un approfondimento le infezioni da Campylobacter, seconde alla salmonella per numero di casi, con circa 670 casi dal 2023. Il Campylobacter causa infezioni sporadiche, raramente focolai, e la sua trasmissione avviene principalmente attraverso il consumo di carne poco cotta, soprattutto pollame, o per contaminazione crociata.
Più contenuti i numeri della brucellosi, con un caso nel 2024 e quattro nel 2026. Rarissimo, invece, il colera: due casi nel 2005 e uno nel 2026, tutti importati dall’estero.
Individuare con certezza l’origine di un’infezione, tuttavia, non è sempre semplice. Come spiega la dottoressa Caruana, spesso l’alimento sospetto non è più disponibile per essere analizzato oppure il paziente non ricorda con precisione che cosa abbia mangiato nei giorni precedenti. Anche identificare il microrganismo responsabile può risultare difficile: la coprocoltura, l’esame che permette di ricercare alcuni batteri nelle feci, non viene sempre prescritta e non tutti gli episodi arrivano a una diagnosi microbiologica. È anche per questo che i dati delle segnalazioni restituiscono soltanto una parte del fenomeno. Dietro ogni caso accertato c’è un lavoro di ricostruzione che punta a individuare la possibile fonte del contagio e a prevenire nuovi episodi.