Malattie trasmesse dagli alimenti, tremila casi nel Bresciano dal 2023

Nel territorio di Ats Brescia sono stati registrati 851 casi di salmonellosi e 4 decessi. La seconda infezione più diffusa è causata dal campylobacter (670 casi). Per listeriosi si sono ammalate 33 persone, delle quali sette sono decedute. Ecco tutti i numeri