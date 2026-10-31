Vasetti di confettura prodotti a Orzinuovi ritirati per salmonella

Vasetti di confettura extra prodotti nel Bresciano e ritirati per la presenza di salmonella. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo del lotto 30/03/2026, composto da vasetti da 340 grammi e con termine minimo di conservazione fissato al 30/03/2029. A produrli è stata l’azienda Cascina Balcarino, con sede a Orzinuovi.
A Sondrio
Sono stati richiamati anche 18 lotti di uova medie, vendute in confezioni da sei pezzi, prodotte per Latteria Sociale di Chiuro Sca dall’azienda «La Quercia Società Cooperativa Sociale» a Mese, in provincia di Sondrio.
Il richiamo riguarda i lotti 241026, 251026, 261026, 271026, 281026, 291026, 311026, 011126, 021126, 031126, 041126, 051126, 071126, 081126, 091126, 101126, 111126 e 121126, con date di scadenza comprese tra il 24 ottobre e il 12 novembre 2026.