Salmonella nelle mense della Valtrompia: sotto esame i pomodorini

C’è un nuovo elemento nell’indagine sul focolaio di salmonella che ha colpito le mense della Valtrompia: uno dei prodotti utilizzati dal centro cottura di Inzino apparteneva a un lotto di pomodorini ciliegia successivamente richiamato per la presenza del batterio. Un dato che restringe il campo delle verifiche, senza però chiudere il cerchio sulle cause della contaminazione.
La comunicazione
A comunicarlo è Markas, gestore del servizio di ristorazione scolastica. Il richiamo del lotto è stato pubblicato dal Ministero della salute il 23 settembre e, dalle verifiche effettuate, è risultato che gli stessi pomodorini erano arrivati anche nelle cucine di Inzino.
L’attenzione si sposta quindi sull’origine del prodotto. Markas precisa infatti che prima dell’utilizzo erano state eseguite le procedure previste di lavaggio e sanificazione. Tra le possibilità al vaglio c’è quella che la salmonella fosse già presente all’interno dei pomodori.
Ne ha parlato anche il sindaco di Gardone Valtrompia Giuliano Brunori durante il Consiglio comunale, riferendo l’ipotesi di una contaminazione legata all’acqua utilizzata per l’irrigazione. Un’ipotesi, appunto: saranno gli accertamenti ancora in corso a stabilire se esista effettivamente un collegamento tra il lotto richiamato e il focolaio che nelle scorse settimane ha coinvolto circa 120 persone, in larga parte bambini.
Ats Brescia sta inoltre confrontando i ceppi di salmonella individuati nei pazienti attraverso la mappatura genomica, passaggio necessario per capire se i diversi casi abbiano una stessa origine. Sul fronte giudiziario prosegue invece l’inchiesta della Procura di Brescia. Il centro cottura di Inzino, intanto, resta chiuso.