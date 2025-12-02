Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

Dossier dei farmaci e ricette valide un anno: svolta per i malati cronici

Barbara Bertocchi
La rivoluzione, resa possibile dal Decreto Semplificazioni e dalla legge di Bilancio 2026, è «un cambiamento epocale» secondo il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Brescia Francesco Rastrelli
Una ricetta medica cartacea - © www.giornaledibrescia.it
Una ricetta medica cartacea - © www.giornaledibrescia.it

Addio alla corsa continua dal medico di famiglia per farsi rinnovare la ricetta. E addio anche ai fogli fai da te con l’elenco delle pastiglie da assumere. Per i pazienti cronici sta per aprirsi una nuova stagione: ricette valide fino a 12 mesi e un Fascicolo sanitario elettronico che, con l’introduzione del Dossier farmaceutico, consentirà al farmacista di registrare ogni terapia. La rivoluzione - resa possibile dal Decreto Semplificazioni e dalla legge di Bilancio 2026 - passa dal digitale per

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario