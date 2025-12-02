Dossier dei farmaci e ricette valide un anno: svolta per i malati cronici

La rivoluzione, resa possibile dal Decreto Semplificazioni e dalla legge di Bilancio 2026, è «un cambiamento epocale» secondo il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Brescia Francesco Rastrelli

Una ricetta medica cartacea - © www.giornaledibrescia.it

Addio alla corsa continua dal medico di famiglia per farsi rinnovare la ricetta. E addio anche ai fogli fai da te con l’elenco delle pastiglie da assumere. Per i pazienti cronici sta per aprirsi una nuova stagione: ricette valide fino a 12 mesi e un Fascicolo sanitario elettronico che, con l’introduzione del Dossier farmaceutico, consentirà al farmacista di registrare ogni terapia. La rivoluzione - resa possibile dal Decreto Semplificazioni e dalla legge di Bilancio 2026 - passa dal digitale per