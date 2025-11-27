Farmaci, Brescia ne butta 20 tonnellate: arriva la legge anti spreco
L’ha varata Regione Lombardia per favorire forme di recupero dei medicinali inutilizzati o invenduti
Farmaci, arriva la legge antispreco
Sciroppi iniziati e mai terminati, bustine scadute in fondo alle borse, confezioni di pastiglie nemmeno aperte perché, nel frattempo, il mal di stomaco è passato. Ogni anno, in città, finiscono nel cestino 20 tonnellate di farmaci inutilizzati. Uno spreco che colpisce, soprattutto se si pensa che, per ragioni economiche, sempre più persone sono costrette a rinunciare alle cure. E che una parte di quei medicinali – quella ancora integra, valida e ben conservata – potrebbe essere recuperata, trasf
