Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaPolitica

Casasco: «Manovra seria e con noi al governo mai la patrimoniale»

Stefano Martinelli
Il deputato di Forza Italia: «L’anno prossimo il taglio dell’Irpef per il ceto medio sarà esteso ai redditi fino a 60mila euro». E attacca la sinistra: «Strumentalizza»
Il deputato di Forza Italia Maurizio Casasco
Il deputato di Forza Italia Maurizio Casasco

Una manovra «seria e credibile», che ha «coniugato economia sociale e reale» puntando su aspetti come la «crescita delle imprese e l’abbassamento della tassazione, con evidenti benefici in termini di generazione della ricchezza». Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, responsabile del dipartimento economico del partito e presidente della Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, tratteggia la legge di Bilancio prossima all’approvazione parlamentare, una norma nella

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario