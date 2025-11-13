Casasco: «Manovra seria e con noi al governo mai la patrimoniale»

Il deputato di Forza Italia: «L’anno prossimo il taglio dell’Irpef per il ceto medio sarà esteso ai redditi fino a 60mila euro». E attacca la sinistra: «Strumentalizza»

4 ' di lettura

Il deputato di Forza Italia Maurizio Casasco

Una manovra «seria e credibile», che ha «coniugato economia sociale e reale» puntando su aspetti come la «crescita delle imprese e l’abbassamento della tassazione, con evidenti benefici in termini di generazione della ricchezza». Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, responsabile del dipartimento economico del partito e presidente della Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, tratteggia la legge di Bilancio prossima all’approvazione parlamentare, una norma nella