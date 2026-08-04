Dormire poco e male può influenzare il dimagrimento?

Riposo notturno insufficiente, risvegli frequenti e ore davanti agli schermi possono incidere su appetito, porzioni e desiderio di snack. Grelina, leptina e stanchezza mentale aiutano a spiegare perché le abitudini serali contano anche nel percorso di perdita di peso