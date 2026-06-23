La frutta estiva fa bene o fa male? Proprietà, zuccheri e falsi miti

Con il caldo cambiano fame, sete e senso di sazietà: scegliere frutta di stagione può aiutare a migliorare idratazione e qualità della dieta. Il punto non sono gli zuccheri naturalmente presenti, ma l’equilibrio complessivo delle abitudini alimentari