Cuore in salute: le buone abitudini che fanno fanno la differenza

Quali sono le regole per mantenere il cuore in salute? E quanto contano le nostre abitudini quotidiane nella prevenzione delle malattie cardiovascolari? Ne abbiamo parlato con il professor Carlo Mario Lombardi, direttore della Cardiologia degli Spedali Civili, per capire quali comportamenti adottare, quali fattori di rischio tenere sotto controllo e a quali segnali prestare attenzione.
Professor Lombardi, che cosa significa fare prevenzione cardiovascolare?
Significa, prima di tutto, prendersi cura della propria salute, adottando comportamenti che aiutino a proteggere il cuore e a ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.
Partiamo dalle regole fondamentali. Qual è la prima?
Senza dubbio non fumare. Il fumo è una delle principali cause di malattie oncologiche e cardiovascolari. Bisogna evitare sia le sigarette tradizionali sia quelle elettroniche: anche queste ultime, quando contengono nicotina, espongono a rischi, ai quali si aggiungono quelli legati ad altre sostanze potenzialmente tossiche.
Qual è la seconda regola?
Tenere sotto controllo il colesterolo, una molecola fondamentale per l'organismo che, quando presente in quantità eccessive, può favorire lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Con l'aiuto del medico di famiglia bisogna monitorare soprattutto il colesterolo Ldl, comunemente chiamato «cattivo». In generale, il valore dovrebbe essere inferiore a 120 nella popolazione generale Ma gli obiettivi cambiano in base al rischio individuale: per chi ha già avuto un infarto, per esempio, è preferibile scendere sotto i 50.
Anche l'alimentazione ha un ruolo decisivo. Che cosa dovremmo portare in tavola?
Dovremmo limitare il consumo di alimenti molto lavorati industrialmente, spesso ricchi di zuccheri e sale. Meglio scegliere prodotti freschi, di stagione, possibilmente locali e accessibili anche dal punto di vista economico. Il cosiddetto cibo spazzatura ha il vantaggio di costare poco e di essere pratico, soprattutto per chi non ha tempo o non sa cucinare. Ma il modello da seguire resta la dieta mediterranea: poca carne rossa, tante verdure, legumi e alimenti ricchi di antiossidanti, poco sale e olio extravergine d'oliva al posto del burro.
Quanto conta l'attività fisica?
Moltissimo. L'esercizio aerobico favorisce il metabolismo, riduce i livelli di infiammazione e contribuisce a migliorare la pressione arteriosa. Non serve necessariamente praticare sport impegnativi: possono bastare 50 minuti di camminata a passo sostenuto, tre o quattro volte alla settimana, purché l'attività sia regolare».
Un'altra regola riguarda il peso corporeo.
Esatto. L'obesità è una vera e propria malattia, definita da un indice di massa corporea pari o superiore a 30. Rappresenta un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e altre patologie, oltre a incidere negativamente sulla qualità della vita.
Oggi esistono farmaci che aiutano a perdere peso, inizialmente sviluppati per il diabete. Come funzionano e quali precauzioni richiedono?
Agiscono riducendo l'appetito e favorendo il dimagrimento, con benefici che possono estendersi anche alla salute cardiovascolare. Stiamo però assistendo a un uso sconsiderato di questi medicinali, talvolta assunti per ragioni puramente estetiche. Non bisogna dimenticare che devono essere prescritti e utilizzati sotto controllo medico. Nei pazienti con diabete o obesità, quando il trattamento è indicato, i benefici possono superare i possibili effetti collaterali. Per chi non presenta queste condizioni, invece, il rapporto tra rischi e benefici è diverso.
Quali sono i possibili effetti collaterali?
In casi molto rari possono verificarsi complicanze importanti, come pancreatiti acute o gravi disturbi dello svuotamento gastrico.
Tra i fattori di rischio c'è anche la pressione alta.
Sì, ed è fondamentale controllarla regolarmente. In Italia si stima che circa 18 milioni di persone soffrano di ipertensione arteriosa, una condizione che aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.
Quali controlli sono importanti per proteggere il cuore?
Per chi pratica sport, la normativa italiana prevede controlli particolarmente rigorosi, utili a individuare eventuali patologie che possono provocare eventi cardiaci gravi, fino alla morte improvvisa. Penso, per esempio, alla sindrome di Brugada, alla sindrome del Qt lungo e ad alcune cardiopatie.
E una persona sana di 50 anni che cosa dovrebbe monitorare?
La pressione arteriosa, la glicemia e il peso, conoscendo il proprio indice di massa corporea. È importante anche sapere se in famiglia ci sono stati casi di malattie cardiovascolari. Bisogna poi imparare a riconoscere eventuali campanelli d'allarme e, quando necessario, rivolgersi al medico di famiglia.
Quali sintomi non bisogna sottovalutare?
Un dolore al petto avvertito come un peso sul torace, un'improvvisa mancanza di fiato, forti capogiri o una sincope, cioè una perdita temporanea di coscienza. Sono segnali che richiedono attenzione.
I sintomi di un infarto possono essere diversi tra uomini e donne?
Sì. La medicina di genere sta assumendo un'importanza crescente proprio perché alcune malattie possono manifestarsi in modo differente. Nell'uomo, per esempio, l'infarto si presenta spesso con un senso di oppressione al centro del torace. Nella donna i sintomi possono essere meno evidenti, con un dolore localizzato anche alla bocca dello stomaco o alla schiena.
Un'ultima regola per mantenere il cuore in salute?
Trasmettere queste buone abitudini ai bambini. Imparare a mangiare bene e a praticare attività fisica, senza eccessi né ossessioni, è fondamentale fin da piccoli. Sono insegnamenti che devono partire dalla famiglia e dalla scuola: se acquisiti durante l'infanzia, possono accompagnarci per tutta la vita.