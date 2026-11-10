Cappuccino e brioche sono davvero da eliminare dalla colazione?

Cappuccino e brioche al volo al bar, e di corsa a lavoro. Per tantissimi italiani questo famoso abbinamento è una colazione abituale, sicuramente piacevole e se vogliamo anche pratica. In tantissimi, prima dell’ufficio, si fermano al bar per una rapida colazione come questa. Ma quando decidiamo di «mangiare meglio», la colazione al bar è una delle prime cose che pensiamo di dover togliere. Ma è davvero incompatibile con un’alimentazione sana ed equilibrata?
Cosa c'è davvero in una colazione al bar
Per poter capire se possiamo fare la tipica colazione italiana (e quanto spesso), dobbiamo prima comprendere come è realmente composta. La brioche può essere semplice, alla crema, marmellata, cioccolato, pistacchio, integrale, vegana ma in generale è sempre una fonte di carboidrati, che derivano dalla farina e dagli zuccheri. E la nostra brioche è anche fonte di grassi, perché sono presenti sia nell’impasto (burro) che nelle eventuali farciture. Solitamente quello che manca sono proteine e fibre.
Anche se il cappuccio ha una piccola quota di latte, quindi proteica, generalmente non ci aiuta ad apportarne a sufficienza, e le fibre (date da frutta e verdura e cereali non raffinati) sono completamente assenti. Questo ci fa già intuire che, anche se cappuccio e brioche non è assolutamente una colazione proibita o da eliminare, non rappresenta sicuramente una colazione completa o saziante (se sono l’unica scelta quotidiana).
Le calorie della brioche
Non dobbiamo chiederci solo «quante calorie ha questa colazione?» ma anche «quanto mi sazia e per quanto tempo?». La sazietà dipende da tantissimi fattori, come la quantità totale del pasto (quanto spazio occupa), la presenza di proteine e fibre, il volume dell’alimento, la composizione complessiva del pasto e anche dalla fame che abbiamo in un dato momento.
Una brioche, molto ricca di zuccheri e grassi ma povera di proteine e fibre, non ci garantisce sazietà prolungata. E quindi, anche se dal punto di vista calorico potrebbe rientrare nei nostri fabbisogni, potrebbe portarci a cercare molti più «snack o spuntini» durante la mattinata. Dobbiamo sempre ricordarci che lo zucchero, come quello della brioche, non è veleno. Quanto un alimento fa «bene» o «male» dipende in realtà da quanto ne consumiamo. Nel caso di cappuccio più brioche, se nel resto della giornata non consumiamo altri zuccheri aggiunti, è assolutamente sostenibile all’interno di una vita/giornata equilibrata.
Cappuccino e brioche sono da eliminare?
No, non necessariamente. Abbiamo capito che una colazione al bar può tranquillamente far parte di un’alimentazione equilibrata. Deve cambiare la domanda: è la colazione che faccio ogni giorno? mi sazia? Mi permette di arrivare a pranzo? Cosa mangio nel resto della mia giornata? E possiamo poi capire quanto spesso scegliere cappuccio e brioche sulla base delle nostre risposte. La frequenza conta moltissimo: una persona che sceglie di godersi una colazione al bar in una situazione conviviale è molto differente da chi la sceglie ogni giorno per «praticità».
Come possiamo quindi migliorare la colazione al bar senza sentirci a dieta o con troppe rinunce? Abbiamo tantissime alternative. Se vogliamo a tutti i costi la brioche, la scegliamo, punto. Impariamo a ridurne il consumo, a scegliere una farcitura meno ricca (se la mangiamo spesso), e a capire come regolare la sazietà nelle ore successive (cercando di non spiluccare continuamente per «compensare» alla fame rimasta). Se poi capiamo che la fame è troppa, iniziamo ad introdurre alternative. Uno yogurt a casa ed il cappuccino al bar. Una fetta di pane tostato con della ricotta e marmellata, e caffè poi in ufficio, magari portandoci anche un frutto.
Cappuccino e brioche, quindi, non devono essere messi nella lista degli alimenti proibiti. Il punto non è giudicare una colazione come «buona» o «cattiva», ma capire quanto ci soddisfa, cosa apporta e come si inserisce nel resto della nostra alimentazione. Mangiare bene non significa rinunciare alla colazione al bar, significa anche imparare a viverla con consapevolezza, senza trasformare una brioche in un senso di colpa, e migliorando le nostre abitudini.