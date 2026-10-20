Le bevande vegetali sostituiscono davvero il latte?

Soia, avena, mandorla e riso hanno caratteristiche nutrizionali molto diverse. Proteine, calcio e zuccheri sono tra gli elementi da controllare per scegliere la bevanda più adatta alle proprie esigenze

Federica Federici Signori, biologa nutrizionista 20 ottobre 2026 4 ' di lettura

Bevande vegetali: sono davvero equivalenti al latte? Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti nutrizioneeducazione alimentarebevandevegetalilatte Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...