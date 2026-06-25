«Cari genitori», compiti per le vacanze: servono davvero?

Ogni estate si riapre il dibattito sui compiti delle vacanze. Un po' di esercitazione e di ripasso può essere utile, purché senza eccessi. Il tempo estivo è soprattutto un'occasione per coltivare lettura, creatività, relazioni e un sano equilibrio tra riposo e apprendimento

Giuseppe Pino Maiolo Commentatore 25 giugno 2026 2 ' di lettura

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