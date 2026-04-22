«Cari genitori», bambini e smartphone: chi li sta educando?

Cari genitori, ormai sappiamo che la rivoluzione tecnologica ha accelerato un po’ tutto, anche lo sviluppo in età evolutiva risente oggi della velocità con cui si fanno le esperienze.

Pensiamo allo smartphone, l’oggetto forse più usato nella nostra giornata e uno dei regali più comuni che si fanno ai bambini di sei-sette, divenuto il tutore dei piccoli per la tranquillità dei genitori. È un dispositivo multiuso, con cui i bambini familiarizzano facilmente dotato di un potere calmante simile, se non superiore a quello del ciuccio.

Ma l’avvicinamento concreto alla tecnologia digitale e il suo uso attivo che avviene sempre prima è un percorso solitario che i bambini compiono senza maestri o istruttori. Apprendono così a loro spese gran parte delle cose che si possono fare con lo smartphone. Invece, dice l’Ocse, è necessario educarli al digitale il più presto possibile perché «serve per proteggerli meglio».

La sfida educativa

La sfida più urgente per genitori, educatori e insegnanti, allora non è tanto quella di negare i dispositivi digitali quanto piuttosto fare in modo che i piccoli sappiano usarli in tutta sicurezza e sotto il controllo attento di un adulto competente.

Conosciamo del resto i pericoli della tecnologia digitale e sappiamo che è l’uso scorretto, o soprattutto l’abuso, che miete più danni e che dobbiamo temere. È urgente pertanto che il bambino fin da piccolo possa contare su adulti capaci di fornire un’educazione adeguata al suo livello di età e un’alfabetizzazione valida. Solo genitori competenti e docenti attrezzati sono in grado di accompagnare, supervisionare e controllarne l’utilizzo.

Ricorderei allora che l’educazione digitale serve a: