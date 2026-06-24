Santogusto: tra atmosfere estive, dj set e piatti gourmet

Il gruppo Santogusto propone delle serate uniche nel suo genere dove godere di buona musica, aperitivi al tramonto ed eccellenze culinarie. Una visione imprenditoriale che mette al primo posto la cura e l’attenzione per il cliente, ma anche per le materie prime, costruendo con il territorio un forte legame.
Originario di Catania, Santo Nicolosi, titolare del Santogusto, ha costruito una realtà con sede a Manerba, Padenghe, Sirmione e Maniga – dove sono presenti due locali, una pasticceria e una steakhouse – di cui va molto orgoglioso e che soprattutto durante il periodo estivo diventa un appuntamento immancabile grazie alle tante attività proposte.
Ogni apertura del brand si è rivelata davvero un successo offrendo alla propria clientela anche serate di dj set e piano bar, in particolare al Santogustobeach, dove molti degli eventi organizzati sono andati subito sold out.
Un locale in cui non solo si mangia bene, ma dove si ha anche l’occasione di godere di una bella serata estiva, in una località d’eccezione quale il lungolago, trascorrendo delle ore memorabili. In programma a luglio anche una white night, ovvero una notte in bianco.
Il marchio Santogusto è diventato negli anni un punto di riferimento per persone provenienti non solo da Brescia e provincia ma anche da Mantova, Cremona e Bergamo. Questo perché, chi ci è entrato per la prima volta ne è rimasto affascinato tanto da diventarne un affezionato cliente.
Colui che sceglie di entrare nel bistrò Ancora Santo o in uno dei ristoranti Santogusto sa dunque che sarà accolto da uno staff motivato, giovane e amante del proprio lavoro. «Un’accoglienza in perfetto stile siciliano: per noi questo valore è fondamentale e lo concretizziamo ogni giorno, attraverso il nostro lavoro che pone il cliente al centro delle nostre attenzioni», sottolinea Nicolosi.
I vari ristoranti e bistrò hanno anche dei propri tratti distintivi. «La filosofia che connota l’apertura del locale di Sirmione è diversa, per esempio, da quella del ristorante di Padenghe: lì diamo la possibilità di gustare i nostri aperitivi, come i finger food con l’hamburger di pesce, anche durante un suggestivo giro in barca sulle acque del lago, oppure di ordinare i nostri piatti e di consumarli dove si preferisce, grazie al nostro servizio d’asporto».
A Sirmione invece l’atmosfera è differente, «perché non vogliamo richiamare il concetto di lusso, bensì di cucina easy. Però sempre di livello», dichiara il titolare. Anche in questa location è previsto uno spazio per il divertimento, con una vista mozzafiato. Tutti i weekend sul rooftop, in terrazza, musica e dj set, oltre alle esibizioni di numerosi gruppi molto conosciuti.
Per rimanere sempre aggiornati sulle attività proposte è possibile consultare la pagina Instagram Santogusto_beach e il sito web www.santogusto.it