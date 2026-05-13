«Cari genitori», dire «no» ai figli non significa essere cattivi

Cari genitori, da molto tempo sappiamo a quanto servano i limiti e i «no» per crescere . Tuttavia parliamone. Perché l’educare rimane una pratica difficile così come il mettere confini alle azioni e ai gesti.

Spesso ci sembra un agire che toglie libertà ai figli e allora fatichiamo non poco a mettere regole e a porre limiti. Finiamo per consentire un po’ tutto, in quanto temiamo che limitare sia un privare mentre invece dire «no» non vuol dire essere cattivi , ma solo tracciare una linea di confine.

La parola «limite» deriva dal latino limes, che indicava il sentiero o la linea che divideva due territori. Dare limiti e dire «no» a un bambino significa indicargli dove fermarsi, senza andare oltre.

I limiti aiutano a crescere

È il confine, il margine da non superare, il rosso del semaforo per la necessità di lasciar passare altri, il dare la precedenza e rispettare le regole della viabilità. I limiti in genere non invalicabili ma che vanno indicati precocemente e fatti rispettare.

Non sono catene che incarcerano ma indicazioni che servono per proteggere come la segnaletica stradale che ci dà indicazioni sul percorso. E poi i limiti sono soglie, cioè traguardi a cui si arriva e da cui si riparte. Sono zone di sosta temporanea da dove inizia un nuovo percorso. Anche qui nulla di negativo e punitivo, quanto piuttosto quello che serve per la crescita e lo sviluppo.

Regole, presenza e responsabilità

È necessaria però una genitorialità normativa, cioè la capacità educativa di dare regole. I «no» sono divieti ma anche regole, che dovrebbero essere fornite quanto prima possibile perché servono al bambino che cresce per confrontarsi con se stessi e con gli altri e stimolare creatività.

Non bloccano come temiamo, e non sottraggono, ma definiscono dove ci si trova e danno indicazioni di percorso, informazioni per il viaggio.

Avere limiti e regole da offrire ai figli vuol dire avere attenzione per loro. Tracciare confini e mettere paletti significa offrire loro sguardi e ascolto, cura e protezione, presenza e sicurezza.

Le regole per far funzionare le regole

Tutto questo serve per crescere ma ci devono essere anche regole per le regole. Eccone alcune: