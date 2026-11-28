Nel dibattito politico degli ultimi anni si assiste a una tendenza che pensavamo superata. Soprattutto da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, i partiti definiscono in maniera sempre più polarizzata le loro posizioni rispetto alle questioni internazionali. L’influenza delle dinamiche estere su quelle nazionali pensavamo di averla relegata tra i retaggi della prima stagione repubblicana, quando il blocco atlantico si contrapponeva a quello sovietico e i partiti sceglievano il campo al quale appartenere in base alle appartenenze ideologiche. In seguito, con la globalizzazione sembrava, per l’appunto, che le rigide collocazioni internazionali fossero oramai solo un lontano ricordo.
Scenari
E invece non è da escludere che una delle linee di frattura al centro della prossima campagna elettorale per il rinnovo del parlamento potrà essere proprio la distinzione tra chi propone il sostegno all’Ucraina e chi, più o meno direttamente, lo vorrebbe fortemente limitare o addirittura sospendere, riproponendo uno schema rigido, ma in un contesto profondamente mutato.
Uno dei cambiamenti più profondi riguarda il modo con il quale tale frattura è percepita all’interno delle opinioni pubbliche, spesso espressa tramite una polarizzazione dai toni fin troppo semplicistici tra favorevoli o contrari alla guerra. Una recente rilevazione dell’Osservatorio sullo stato della democrazia Polidemos - Ipsos - Doxa conferma un dato ampiamente prevedibile: il 67% degli intervistati non è favorevole a un aumento delle spese militari nel nostro Paese, a fronte del 18% di coloro che invece ritengono necessario un aumento in tale direzione (una minoranza, ma molto decisa).
Se però ci si ferma a questo dato, si rischia appunto di alimentare una contrapposizione che in fondo non giova a un serio dibattito e che mischia la tendenza a estremizzare le differenze con le asprezze del dibattito polarizzato.
Democrazia & pace
Per andare più in profondità, occorre allora indagare il nesso tra democrazia e pace. La stessa ricerca rileva che il 37% degli intervistati ritiene che la pace sia possibile e duratura solo in un ordine globale costituito da stati democratici; risulta tuttavia esigua la differenza tra questi ultimi e coloro che sostengono che la democrazia non sia automaticamente una garanzia per la pace: il 34% sostiene ritiene che possa essere ottenuta anche in un mondo in cui convivono democrazie e governi non democratici. È da un’informazione così significativa che occorre ripartire, non tanto dalla differenza tra chi sostiene la pace o la guerra, quanto dal legame tra istituzioni di pace e fiducia nella democrazia, quindi dal rafforzamento del ruolo e del riconoscimento dei soggetti che creano le condizioni per la pace.
Non sorprende che una fetta significativa di cittadine e cittadini ritenga che i principali attori che favoriscono la pace siano enti e corpi intermedi, proprio i presidi del pluralismo e delle libertà democratiche. Infatti, le istituzioni maggiormente coinvolte a contribuire alla pace sono (con il 22%) le organizzazioni non profit (Onlus), la chiesa cattolica e le associazioni di volontariato; seguono quindi università e centri di ricerca. Sorprende in negativo (ma in maniera prevedibile) che partiti politici (4%), sindacati (3%) ed enti locali (3%) siano ritenuti scarsamente influenti nella costruzione di uno scenario di pace. È un dato legato alla sfiducia in generale che li interessa ormai da anni e che dovrebbe essere invertito.
Ad ogni modo, i dati mostrano che è proprio l’universo dei corpi intermedi a rappresentare il collegamento più immediato tra democrazia e pace, capace di esprimersi in maniera più o meno incisiva, ma certamente indispensabile.
Scelte decisive
In un passaggio della Magnifica Humanitas (n. 212), Papa Leone richiama tutti al senso di responsabilità, quando ricorda che ognuno dispone di un proprio ambito di azione dove è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza oppure custodire la logica della pace.
A partire dalle nostre scelte possiamo alimentare una democrazia autentica, dove la pace non è un’aspirazione utopica, ma una concreta azione quotidiana, con una sua «logica» che tenta di superare le fratture polarizzanti (e spesso sterili), favorendo autentiche mediazioni.