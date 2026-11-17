Negli ultimi dieci giorni c’è stata un’accelerazione dei contatti diplomatici tra Russia, Usa e Cina. Con Ucraina ed Europa ai margini. Questa modalità e altre indiscrezioni indicano che Putin non abbia modificato i suoi obiettivi di fondo. Non cerca la pace, ma la capitolazione di Kiev e l’indebolimento strutturale dell’Europa.
Il nuovo round arriva all’inizio del quinto inverno di guerra. Dopo quattro anni, otto mesi e due settimane i russi, nonostante in questo Paese ci sia chi ne profetizza l’imminente vittoria fin dal febbraio 2022, non hanno vinto. La loro già lenta avanzata è ulteriormente rallentata. Anche Kiev però la guerra non la sta vincendo.
E alla drammatica riduzione del sostegno americano all’Ucraina, seguito al ritorno di Trump alla Casa Bianca, si somma la fatica europea per essere rimasta quasi sola a sostenere Kiev. Ora Putin torna ad alzare il tiro. Dopo l’ennesimo nulla di fatto a un incontro Russia-Usa-Ucraina, sono trapelate presunte condizioni russe per la pace in Ucraina: ritiro dei contingenti occidentali dall’Europa centro-orientale, stop alle armi a Kiev, limiti alla deterrenza nucleare europea.
E ancora: Finlandia fuori dalla Nato, basi alleate vietate nei Baltici, intero Donbas alla Russia, Ucraina neutrale e Moldova divisa in una parte che potrebbe aderire all’Ue e altre due sotto l’influenza di Mosca. È quindi tornata alla ribalta la Nato. Con l’annessione della Crimea alla Russia, Putin aveva de facto reso impossibile a Kiev aderire all’Alleanza Atlantica. Poi a fine 2021 Mosca aveva preteso che ciò venisse messo nero su bianco e che la Nato ritirasse i contingenti occidentali dai paesi entrati nell’Alleanza dal 1999.
Putin è ora tornato a proporre di ridisegnare la mappa strategica dell’Europa centro-orientale per ricostruirvi una zona d’influenza russa. Il tutto è poco credibile. Più che un documento programmatico, queste richieste sarebbero una riprova che la Russia non è disposta a uscire sconfitta dalla guerra. Mosca avrebbe potuto imporre un nuovo assetto strategico all’Europa se nel 2022 l’Ucraina fosse crollata, se truppe russe e bielorusse avessero isolato i Baltici prendendo il controllo del confine polacco-lituano, se nell’Europa centro-orientale esistessero forti partiti apertamente pro-russi. Nessuno di questi fattori esiste.
Gli americani avrebbero invece proposto un ritiro ucraino dal Donbass in cambio di pace e adesione alla Nato. Zelensky ha prospettato un potenziale referendum su tale accordo. Le ambizioni di Putin vanno però ben oltre la misera terra martoriata di Donetsk ancora controllata dall’esercito ucraino – e il Cremlino non accetterà mai che Kiev entri nella Nato. Il vertice Trump-Putin-Xi previsto giovedì a Shenzhen offre ora alla Russia l’occasione per cercare una nuova intesa fra grandi potenze sull’ordine internazionale.
L’assenza di Ucraina ed europei alimenta il timore che questioni decisive vengano trattate senza di loro. Ovviamente nemmeno Trump e Xi insieme potrebbero regalare a Mosca l’Europa centro-orientale. Però Trump potrebbe abbandonare l’Ucraina e tornare a mettere in dubbio l’impegno Usa nella Nato. Putin potrebbe promettere di rispettare i confini europei in cambio di minore sostegno Ue a Kiev, minacciando intanto bombardamenti senza precedenti contro l’Ucraina. Xi potrebbe presentarsi come paciere e approfondire il sostegno alla Russia, in cambio di una maggiore penetrazione nella sua economia, e raggiungere intese commerciali con gli Usa.
Putin non cerca la pace né vuole accettare un’Ucraina indipendente, sovrana e membro della Nato, anche privata di alcune regioni. Vuole annettere un quarto dei territori ucraini, imporre a Kiev un fantoccio pro-russo e poi volgere gli occhi alla Moldova. È tanto ideologico e massimalista quanto pragmatico: se potrà ottenere questi risultati con la pace e non la guerra, ne sarà felicissimo. Ma quella pace, come Tacito fece dire a un personaggio dell’«Agricola», non sarebbe altro che un deserto.