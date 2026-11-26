La guerra in Ucraina, le crescenti tensioni nel Mediterraneo e l’espansione della presenza militare russa in Libia, raccontano quanto sia diventato instabile il contesto geopolitico nel quale si muove l’Europa. Proprio la Libia, in questi giorni, offre un esempio particolarmente significativo. La crescente presenza russa in Cirenaica, con il rafforzamento dei rapporti di Mosca con le forze di Khalifa Haftar e, da ultimo, gli attacchi ucraini nel porto di Tobruk, indicano come la guerra oltrepassi i confini delle due nazioni belligeranti. Il Mediterraneo sta divenendo terreno del loro confronto. L’Europa, e in particolare l’Italia – le navi russe cariche di armi e oggetto di possibili attacchi sfiorano le nostre acque territoriali, ossia la guerra è giunta alle porte di casa – non può permettersi di guardarvi come a qualcosa di alieno alla propria sicurezza.
Va letto in questo scenario il rapporto Card 2026 (Coordinated Annual Review on Defence), pubblicato dall’Agenzia europea per la difesa. Il documento riconosce sì i progressi compiuti dagli Stati membri, ma lancia un avvertimento: gli sforzi finora realizzati non sono sufficienti a garantire la capacità di difesa e di intervento autonomo dell’Europa.
Le statistiche testimoniano un’accelerazione significativa. Nel 2025 la spesa per la difesa dei Ventisette ha raggiunto i 418 miliardi di euro, pari al 2,2 per cento del Pil dell’Ue. Per il 2026 la previsione sale a 454 miliardi, il 2,4 del Pil. Crescono anche gli investimenti, vicini ai 163 miliardi. Tale tendenza deve proseguire. Gli obiettivi di prontezza operativa fissati per il 2030 – in quanto richiedono risorse, capacità industriali e tempi di realizzazione – non possono essere improvvisati.
La questione più importante sollevata dal rapporto è: aumentare le risorse non porta, automaticamente, ad accrescere la capacità di difesa. Il 68% continua a essere realizzato su base nazionale. Ciascun Paese membro programma, acquista e sviluppa sistemi d’arma seguendo prevalentemente proprie esigenze, calendari e interessi industriali. Risultato: frammentazione, duplicazioni, incompatibilità, con conseguenti sprechi. Così si spende di più, ma con risultati inferiori alle attese.
Raccomanda l’Agenzia: la cooperazione deve diventare il modello ordinario a priori, non un’opzione cui guardare post decisioni nazionali. La programmazione comune deve cominciare prima, quando si definiscono le necessità, si decidono gli investimenti. Acquisti congiunti portano all’interoperabilità delle forze armate, questa consente di addestrarle e impiegarle come parti di un medesimo strumento.
🇪🇺 The new CARD report is here! It's the State of the Union of European defence. Its 5 recommendations describe how to better collaborate in defence and reach #DefenceReadiness 2030. ➡️ There is more. Have a look: https://t.co/sfDA1L67dc https://t.co/QTZfqYGbEE— European Defence Agency (@EUDefenceAgency) November 17, 2026
Un passaggio complesso. Differiscono le tradizioni militari, le strutture industriali da proteggere, priorità strategiche, procedure di acquisto e tempi di programmazione. La cooperazione, insomma, non nasce per decreto. Va costruita, sperimentata, imparata. Le iniziative comuni europee dovrebbero divenire una scuola di cooperazione. Con i governi a imparare a condividere acquisti, scelte strategiche, formazione del personale e altro. La capacità militare, sottolinea il rapporto, non coincide con la disponibilità di armamenti. Un esercito può sì disporre di mezzi modernissimi, ma non poter operare efficacemente con gli altri. Di conseguenza, la cooperazione deve farsi pratica consolidata.
Gli investimenti vanno concepiti non soltanto come nazionali, ma parti di uno sforzo europeo. Ogni governo non dovrebbe solo chiedersi di quali capacità strategiche abbia necessità, ma quali siano quelle europee e come il proprio investimento contribuisca a realizzarle. In particolare, per l’intelligence, la sorveglianza spaziale, il trasporto aereo e la difesa integrata, non realizzabili singolarmente.
Il rapporto Card 2026 indica una direzione, ma lascia aperta la questione politica fondamentale. L’Europa ha cominciato a spendere di più. Deve ora imparare a spendere insieme. Altrimenti, ventisette politiche nazionali di riarmo produrrebbero altrettante capacità separate, anziché una maggiore sicurezza collettiva.
Evitiamo un risultato paradossale: proprio mentre aumenta la consapevolezza della necessità di difenderci, continuare a disperdere parte delle risorse necessarie per farlo.