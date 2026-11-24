È stato lo stesso Zelensky a rivendicare l’attacco con droni navali che ha distrutto la corvetta lanciamissili russa Mercury e gravemente danneggiato il cargo Angara, sempre russo, nel porto di Bengasi in Cirenaica, nell’Est della Libia. Colpo durissimo per l’immagine di Mosca, attaccata a tremila km dal Cremlino e che perde una nave da guerra nuovissima, consegnata nel 2023, del valore di oltre 150 milioni di dollari: per di più 12 dei 90 uomini di equipaggio sarebbero morti. L’incursione è stata lanciata con sette droni navali: due han colpito la corvetta, altri due il cargo. Non si conoscono i dettagli della missione, ma è probabile che la guida dei «barchini» esplosivi sia stata asservita al solo segnale Gps, senza utilizzare la rete Starlink, perché la zona è alquanto sgombra da interferenze elettromagnetiche (alcune fonti non verificate parlano però dell’appoggio di un velivolo Usa da guerra elettronica).
Non è chiara neppure la provenienza dei mezzi teleguidati, forse lanciati da un «peschereccio» oppure (ma la distanza pare eccessiva) da una base costiera presso Misurata, nella Tripolitania, l’Ovest della Libia. Radio France International segnalava già a marzo la presenza di duecento operatori ucraini sul sedime di Misurata, dove peraltro operano anche militari italiani della missione Miasit, turchi, soldati Usa del comando Africom e una sezione di intelligence britannica, che collabora direttamente con gli ucraini) e a Zawiya, 50 km Ovest da Tripoli, base attrezzata per i droni. Poco distante, a Melitah, arriva il terminale Greenstream di Eni. Già a dicembre 2025 Kiev aveva rivendicato l’attacco alla petroliera russa Kendil, a 250 km dalle coste libiche, su cui era morto Valeri Averionov, un comandante dell’Africa Corps, la compagnia mercenaria della Difesa russa che ha inglobato i resti della Wagner, divenuta famosa in Ucraina. Il 4 marzo, invece, era stata colpita sempre nel Canale di Sicilia la metaniera Arctic Metagaz: l’equipaggio s’era salvato, ma la nave era andata alla deriva per settimane.
L’attacco di Bengasi si inserisce nell’intricato scenario libico, in cui arrancano i faticosi tentativi di riunificazione, che dovrebbe cominciare da quella delle forze armate, tra il Governo di unità nazionale (Gun) di Dbeibah a Tripoli e quello di Solidarietà nazionale (Gns) di Tobruk, nelle mani del rais Haftar e dei suoi due figli. Dopo anni di apparente distacco, la Casa Bianca ha cambiato rotta, nominando Consigliere per l’Africa Massad Boulos, vicino a Trump, che, facendo la spola tra Tripoli e Bengasi, s’è assicurato lucrosi contratti per Exxon (studi geofisici in quattro blocchi offshore al largo di Tobruk), ConocoPhillips (20 miliardi di dollari per portare la produzione della libica Waha Oil da 400mila a 850mila barili di petrolio al giorno) e lettere di intenti per Chevron.
Dal canto suo, vista la debolezza di Dbeibah, minacciato dalle potenti milizie tripoline, Ankara gioca da tempo anche al tavolo di Haftar e a giugno ha portato a casa per la sua petrolifera Tpao un’intesa con la National Oil Corporation libica per esplorazione di idrocarburi in quattro aree a Sud di Creta (irritando Atene e Cipro).
Si delinea dunque un asse non scritto tra Ankara e Washington, a danno specie della Russia, che pure in Cirenaica può contare su sei basi aeree e logistiche e sull’utilizzo dell’area portuale di Tobruk (dove in pochi mesi sono arrivati tre convogli che han scaricato mezzi blindati e no per le milizie di Haftar e l’Africa Corps). In gioco c’è anche il controllo delle rotte migratorie e del traffico d’armi da e per il Centrafrica.
E l’Italia? Pur riottosa all’impegno assertivo in politica estera, qualcosa pare «muovere» (a settembre il Capo di Stato Maggiore, gen. Portolano, ha incontrato infatti a Tripoli l’omologo libico). Si sa che piloti tripolini vengono addestrati dalla nostra Aeronautica, la Missione Miasit addestra forze di sicurezza e la Marina supporta logisticamente le motovedette libiche: ma foto su X di Lybia Field Notes mostrano membri delle Forze speciali di Haftar in addestramento con fucili Beretta AR 70/90, già in dotazione alle nostre Forze armate, e istruttori italiani a volto coperto di un non meglio identificato Mobile Training Team; inoltre il 6 ottobre un Hercules C130J della nostra Aeronautica è atterrato nell’Est della Libia, con carico ignoto. Intanto, i diplomi di fine corso di altre unità di Haftar recano, con le insegne libiche, anche bandiera e timbri della Federazione russa. Il risiko è servito.