Se davvero «siamo diventati incapaci di fare la pace» come sostiene Filippo Grandi, allora due considerazioni si impongono. Da un lato infatti c’è la constatazione che «forti tendenze politiche non solo ignorano o violano, ma esplicitamente sostengono che il sistema dell’Onu, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario non è più necessario» afferma l’ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati-Unhcr (dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2025). Dall’altro invece resta aperta la possibilità di invertire la rotta, per costruire un mondo che sia davvero «capace di restare umano».
Di ciò Grandi, che da gennaio 2027 diventerà ufficialmente presidente del Board of trustees di Save the Children International, parlerà mercoledì 25 novembre alle 18.30 nella Sala Bevilacqua di via della Pace 10 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it) nell’ambito del Festival della Pace.
Partiamo proprio dal tema centrale del suo intervento e cioè «restare umani in un mondo in conflitto». È possibile?
Temo che si stia perdendo la capacità di costruire la pace. Dalla Seconda guerra mondiale e dalla Shoah era nata una convinzione profonda e cioè che tutto questo non dovesse mai più ripetersi. Oggi invece assistiamo a uno smantellamento di tale architettura. È il grande pericolo del sovranismo, che vediamo negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. Questo pensiero politico mina la cooperazione internazionale, fondamentale invece per affrontare le grandi sfide del nostro tempo: i conflitti, il cambiamento climatico, le migrazioni, le pandemie. Indebolirla significa fiaccare la nostra capacità di trovare soluzioni, mentre oggi più che mai dobbiamo tornare a essere internazionalisti.
Anche alla luce della sua esperienza all'Unhcr, crede che il mondo sia preparato alle migrazioni dei prossimi anni?
Quello delle migrazioni è un tema di grandissima attualità ma troppo spesso affrontato dalla prospettiva sbagliata. Come altre grandi questioni del nostro tempo è diventato oggetto di una tale politicizzazione da rendere sempre più difficile individuare soluzioni concrete. Il dibattito sulle migrazioni in particolare è dominato dalla narrativa dell'invasione, dall'idea che le persone in movimento rappresentino una minaccia alla nostra sicurezza e alla stabilità delle nostre società. Ma non è così. Naturalmente i movimenti migratori pongono sfide complesse, che richiedono politiche serie e una gestione efficace. Ma affrontarli esclusivamente come una minaccia significa allontanarsi dalle soluzioni invece di avvicinarsi a esse.
Come vede il futuro dei flussi migratori e degli spostamenti dei rifugiati?
Gli spostamenti continueranno e finché esisteranno conflitti che si protraggono assurdamente per anni sarà difficile invertire questa tendenza. E purtroppo non sono ottimista. A questo si aggiungono il cambiamento climatico e le crescenti disparità economiche che alimentano il fenomeno migratorio.
Lei però sostiene che questo è anche un’opportunità.
I Paesi più ricchi attraversano una profonda crisi demografica e, se ben gestita, la migrazione economica potrebbe rappresentare un’occasione. Oggi invece il sistema è spesso paradossale: in tantissimi entrano irregolarmente e poi si ricorre periodicamente alle regolarizzazioni. Altro che remigrazione: di fronte all’invecchiamento della popolazione i Paesi industrializzati avranno sempre più bisogno di migranti. Servono quindi politiche migratorie con canali legali e accessibili, capaci di rispondere alle esigenze economiche e demografiche, anziché puntare solo su restrizioni e chiusura delle frontiere.
Come valuta l’azione politica dell’Europa?
Molto negativamente. Manca una vera coesione nell'affrontare le migrazioni e, quando si trova una posizione comune, è quasi sempre sulle misure restrittive. Ricordo una conversazione con l’ex cancelliere tedesco Scholz. Mi disse che se un Paese adottasse da solo una politica migratoria più aperta e strutturata rischierebbe di attirare su di sé gran parte dei flussi. Ecco perché serve una vera politica europea di condivisione delle responsabilità. Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo è in questo senso un primo passo importante, anche se ancora troppo concentrato sui controlli e troppo poco sulle opportunità.
In questo senso che valore dà a quanto avvenuto a Ceuta a fine luglio?
Abbiamo assistito a una risposta disordinata, con annessa l’assurda decisione dell’Italia su Schengen. Anziché analizzare le cause della crisi e capire come sostenere la Spagna, il dibattito si è trasformato in uno scontro politico. Ma chi ha parlato delle persone che provavano a entrare nell’exclave spagnola? Chi dei morti? L’aspetto umano si è perso in questa cacofonia politica che caratterizza l’Europa.