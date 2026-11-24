«I voti si pesano, non si contano». Questa massima, che è attribuita a Enrico Cuccia ma ha radici molto più lontane, forse fino all’epoca latina, ci racconta ciò che in un sistema di coalizioni e di premi i partiti maggiori non vogliono sentir dire, ma che è tuttavia la pura realtà. Senza i partiti marginali le elezioni politiche del 2027 non si vinceranno.
Non solo: se togliessimo ai due poli gli alleati «minori» persino la soglia del 42% necessaria per ottenere il premio di maggioranza sarebbe a rischio: il campo largo avrebbe (considerando solo i «grandi»: Pd, M5s e Avs) il 39,5% (fonte: supermedia Youtrend) e il centrodestra (FdI, FI, Lega) il 40,7%. I piccoli e medi del centrosinistra hanno invece un 5,2% che vale oro, così come l’1,8% dei piccoli aggregati al «polo Meloni».
Non è dunque il caso di sottovalutarli, né nella distribuzione dei posti del listino per l’eventuale premio, né nella stesura dei programmi elettorali. Eppure, sembra che Schlein e Conte da una parte e la Meloni dall’altra tengano con forza le redini, lasciando agli altri le briciole, in fatto di posti e di temi. A destra, nessuno lascerà il polo di governo, al quale potrebbe anzi aggregarsi Marattin con i suoi liberaldemocratici (portando pochi voti ma – come detto per Noi moderati e Sud chiama Nord – preziosi).
A sinistra, invece, sembra che ci sia un sottile gioco al rialzo da parte di tutti (soprattutto dei «grandi», in vista delle primarie) che mette alla prova ogni giorno la tenuta dell’alleanza. Ad oggi non si può essere matematicamente certi che il campo largo sarà composto dai partiti interessati a farne parte.
C’è persino qualcuno che ipotizza il disimpegno di qualche soggetto politico scontento dall’esito delle primarie: sono voci, forse propagate ad arte per accrescere la confusione in un’alleanza già difficile da costruire, ma qualche preoccupazione non è infondata.
Del resto, il potere di essere decisivi è stato dato ai partitini da due soggetti politici rimasti al di fuori della contesa: Azione di Calenda (per scelta) che avrebbe dato al campo largo il 3,2%, portandolo al 42,7% senza altri alleati; Futuro nazionale di Vannacci (per veto di Meloni, Tajani e Salvini) che ha addirittura il 6,5% e avrebbe condotto il destracentro al 47,2%.
Se dunque i poli devono cominciare a considerare i «minori» come soggetti politici degni di riguardo, è perché non c’è alternativa, a meno che Schlein e Meloni non siano già pronte a un governissimo post-elettorale: ma per loro, questa, è la peggiore delle ipotesi possibili.
L’ipotesi del «pareggio» – che, in realtà, andrebbe spiegata meglio, cioè dicendo che è l’eventualità che nessun polo arrivi al 42% – getterebbe nello sconforto i leader dei maggiori partiti e smembrerebbe i poli. Mettere insieme una maggioranza di governo sarebbe, per Mattarella, un compito altrettanto difficile rispetto a quello del 2018, dopo elezioni che ci consegnarono un Parlamento diviso in tre spicchi.
Elezioni anticipate a breve sono escluse: non si è mai votato per due volte di seguito, tanto più in una situazione nella quale va alle urne già poco più del 50% degli italiani. Ecco perché superare quel 42% è fondamentale e perché tutto è in mano ai «piccoli», ma i «grandi» non se ne sono accorti (o fingono di non saperlo).